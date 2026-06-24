衛視黃金檔播港劇正式啟動

TVB今個月在深圳有兩場大型活動，一個是6月12舉行的「灣區融合．IP擴陣」發布會，另一個是昨日的《企業強人》在深圳衛視黃金檔播出的發布儀式。出席有國家廣電總局國際司、深圳市文化廣電旅游體育局、深圳廣播電視集團的領導。TVB則由執行董事及助理總經理珍姐連同台前幕後人員參加。

強人系列是公司劇集王牌經典之一。《企業強人》特色除了商戰外，加插了內地民企以人為本的精神，這是中國社會主義市場經濟講求的精神面貌，與西方資本主義主張弱肉強食的森林規律不同；劇中主角陳豪大派股份予員工的橋段不是空中樓閣，而是內地上市公司流行的做法。記得多年前在報館任職，有同事北上擔任民企科網公司公關，獲派一些股份，之後公司業績年年增長，股價長升長有，舊同事中了「打工六合彩」。