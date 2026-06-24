衛視黃金檔播港劇正式啟動

TVB今個月在深圳有兩場大型活動，一個是6月12舉行的「灣區融合．IP擴陣」發布會，另一個是昨日的《企業強人》在深圳衛視黃金檔播出的發布儀式。出席有國家廣電總局國際司、深圳市文化廣電旅游體育局、深圳廣播電視集團的領導。TVB則由執行董事及助理總經理珍姐連同台前幕後人員參加。
強人系列是公司劇集王牌經典之一。《企業強人》特色除了商戰外，加插了內地民企以人為本的精神，這是中國社會主義市場經濟講求的精神面貌，與西方資本主義主張弱肉強食的森林規律不同；劇中主角陳豪大派股份予員工的橋段不是空中樓閣，而是內地上市公司流行的做法。記得多年前在報館任職，有同事北上擔任民企科網公司公關，獲派一些股份，之後公司業績年年增長，股價長升長有，舊同事中了「打工六合彩」。
《企業強人》在深圳取景，幾位主角陳豪、譚俊彥、龔家欣、張曦雯不約而同對飛躍發展和地方政府執行能力大讚。
深圳匯聚全國尋找機遇的人，深圳衛視以普通話播放，區內人口超過1,800萬，是香港的兩倍多，平均年齡只有32.5歲，是全國最年輕的城市。現時TVB有兩條頻道直接落地大灣區，分別以廣東話和英語播放，《企業強人》去年首播在大灣區首播收視亮麗，今次合作安排在黃金時段播出，可以接觸一大批新的觀眾，同時增加了港劇口味，是兩台和觀眾共贏的方案，很值得隆重其事。
港劇進入內地衛視平台黃金檔播放，是中港商務合作CEPA深化運作的成果，未來港劇有機會在內地更多衛視平台落地，為香港流行文化的拓展和內地影視節目多元選擇提供了新的路徑。中港交流不斷是大勢所趨，內聯外通是媒體共同承擔的使命，流動創造發展，同時是中國走向世界中心給香港帶來的機遇。