瑞士的競爭力為何會下跌

瑞士洛桑國際管理發展學院日前發布《2026年世界競爭力排名》，新加坡重登世界第一，香港超越瑞士名列第二，攀升一位為連續3年上升，是2019年以來最高排名；瑞士則跌兩位，落至第三位。 瑞士的排名下跌得這麼急，相信與失去了全球最佳資產管理中心有關。這個位置正好被香港所取代，所以本港在競爭力排位上升，而瑞士則回落了兩位；相信在可見的將來，瑞士都不容易反超香港。 瑞士管理的主要是西方資產，而香港管理的則主要是東方資產，尤其是中國的資產。西方的經濟增長能力每年只有1%至2%；而中國的增長力卻可以有5%。經濟增長得快，很自然每年都有新增財富需要善於管理資產的專業人士代勞。香港「食正這條水」，前景當然更加亮麗。

本來，瑞士在資產管理方面的聲譽，全球有口皆碑，凡有資產的人都喜歡把財產存放在瑞士。原因是瑞士銀行有一個「優良」傳統，就是絕對不會向第三者，包括政府，洩露客戶的身份及其他相關資料。所以，連毒販、貪官，以至革命黨，都會把財產交託瑞士銀行管理。 瑞士銀行能夠在保密客戶資料方面做得這樣好，是因為瑞士在歷史上一直堅持做中立國，在歐洲各國打來打去的年代，瑞士都選擇不站邊。所以其中立傳統受到其他國家的尊重。當地政府用甚麼方式去管理瑞士的銀行，其他國家即使有微言，亦不會干預。

不過，自從美國成為全球霸主之後，就對全球所有國家進行長臂管理；先是把手伸向發展中國家，進而伸向發達國家，最後連瑞士也不放過。瑞士銀行先是負隅頑抗；無奈形勢比人強，當地銀行最終都得向美國政府的特殊部門開放，無力為客戶保密。 自從瑞士銀行在這方面失守後，那些不見得光的錢，就逐步流失，因為銀行除了會把客戶的資料透露給美國相關部門外，還會替美國政府凍結客戶的資產，甚至會應美方要求把某些客戶的資產沒收。這些客戶大部分不是好人，可能是黑幫分子，或是網上騙徒；但亦有一些，可能只是在政治上與美國為敵罷了。