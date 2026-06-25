港鐵商場暑假變身「放電基地」

今個暑假，港鐵旗下4個商場將變身為小朋友的「放電基地」。由7月5日至8月27日，港鐵商場聯乘香港遊樂場協會體育服務部，推出「港鐵商場Summer Fun」活動。杏花新城率先於7月5日至19日的指定日子，在二樓活動平台推出「歷奇大冒險」流動繩網。繩網高達近4米，設有8大挑戰關卡，包括繩網隧道、平衡木、韆鞦繩等，小朋友化身「小泰山」，在教練指導及安全裝備保護下逐一闖關，成就感滿分。活動免費參加，家長只需於指定網站預約登記即可。完成活動後，即日以電子貨幣於商場消費滿$100，更可獲贈Namco代幣一份，送完即止。

至於綠楊坊、海趣坊及新屯門商場，則由7月24日至8月27日分階段推出「感統大考驗」，結合攀爬闖關、平衡挑戰、觸感探索及認知訓練等元素，助小朋友提升平衡力、空間感及專注力。活動同樣免費，家長於現場排隊登記即可參與。

除豐富玩樂體驗外，杏花新城同步推出「杏花運動折」消費獎賞，由7月2日至8月16日，MTR Mobile會員於指定運動及時裝商戶以電子貨幣單一消費滿$800，即可獲贈合共$200電子優惠券組合。活動期間，場內逾30個人氣運動品牌更推出震撼限時折扣，精選產品低至2折，親子同遊玩得盡興之餘亦買得精明，切勿錯過！