不確定性和風險的考量

今天的經濟及息率走向瞬息萬變，擁有及穩妥管理資產，是保障自己及家人安身立命的關鍵。

《國富論》作者、現代經濟學之父亞當斯密說過：「在一個比較安定的社會裏，稍有常識的人，都會把自己的資產，要麼追求目前的享樂，要麼追求未來的利潤。」為此，我們要學懂兩個重要概念：不確定性(uncertainty)與風險(risk)。

不確定性與風險表面上看似接近，實質上並不相同。凡是大於或低於現時股票價格的任何可能結果，屬於不確定事件，但其中沒有涉及風險。只有當一位投資者購入該隻股票，不確定性才變成風險。風險取決於投資所支付的價格，而以收益的變化率(如標準差)來衡量。