不確定性和風險的考量

今天的經濟及息率走向瞬息萬變，擁有及穩妥管理資產，是保障自己及家人安身立命的關鍵。
《國富論》作者、現代經濟學之父亞當斯密說過：「在一個比較安定的社會裏，稍有常識的人，都會把自己的資產，要麼追求目前的享樂，要麼追求未來的利潤。」為此，我們要學懂兩個重要概念：不確定性(uncertainty)與風險(risk)。
不確定性與風險表面上看似接近，實質上並不相同。凡是大於或低於現時股票價格的任何可能結果，屬於不確定事件，但其中沒有涉及風險。只有當一位投資者購入該隻股票，不確定性才變成風險。風險取決於投資所支付的價格，而以收益的變化率(如標準差)來衡量。
一項投資的市場價格為$350，而一年期巿場共識價格為$400，兩者之差為$50，代表一年的期望報酬率為12.5%。一方面是支付價格，另一方面是評估價值，兩者之間存在有利的差值，這就是安全邊際(margin of safety) ，可以作為緩衝，吸收可能發生的預測錯誤，或外部環境變化造成的衝擊，如美國伊朗衝突引起的油價飆升。
除了資本出現虧損的風險外，投資組合經理人也要承擔績效落後於參考基準(如S&P 500)。大多數的投資組合經理人及分析師，幾乎把所有時間花費在企業內涵價值(intrinsic value) 的估計，卻把很少時間放在投資期限(time horizon) 的估計。其實，投資期限也是決定最終報酬的關鍵因素。
另一主要風險是績效落後的風險。所有資本都有機會成本，因此專業投資組合經理人都會擔心自己的績效落後於市場平均。投資者有明確的替代投資管道(如指數型基金)。經理人如果落後於市場平均，其所管理之基金便會流向別家。
弄懂這重要概念，便可持盈保泰，平安是福。