機場的80周年限定店

大家印象中的國泰，多是與航空公司業務相關。事實上國泰集團已發展為一個尊尚旅遊生活品牌，集團業務方面除了國泰航空外，也包括國泰生活品味業務、國泰貨運及香港快運共四大範疇。其中，國泰生活品味就透過與顧客建立深入、密切的關係，讓他們享受各種精心策劃的生活品味產品及體驗，業務包括零售、體驗、保險等新產品銷售。

近年「國泰品味」將產品擴展至收藏品及生活用品，推出了不少深受歡迎的禮品例如國泰航空飛機盲盒、懷舊飛行棋等，更加強品牌親和力。今年是國泰成立80周年，除舉辦不同的慶祝活動外，我們也設計了一系列獨具匠心的限定品，以國泰不同年代的特別塗裝、經典制服或標誌性設計為靈感，重新演繹航空、旅遊及日常生活用品，和大家慶賀公司多年來的發展歷程和成就。