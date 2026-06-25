機場的80周年限定店

大家印象中的國泰，多是與航空公司業務相關。事實上國泰集團已發展為一個尊尚旅遊生活品牌，集團業務方面除了國泰航空外，也包括國泰生活品味業務、國泰貨運及香港快運共四大範疇。其中，國泰生活品味就透過與顧客建立深入、密切的關係，讓他們享受各種精心策劃的生活品味產品及體驗，業務包括零售、體驗、保險等新產品銷售。
近年「國泰品味」將產品擴展至收藏品及生活用品，推出了不少深受歡迎的禮品例如國泰航空飛機盲盒、懷舊飛行棋等，更加強品牌親和力。今年是國泰成立80周年，除舉辦不同的慶祝活動外，我們也設計了一系列獨具匠心的限定品，以國泰不同年代的特別塗裝、經典制服或標誌性設計為靈感，重新演繹航空、旅遊及日常生活用品，和大家慶賀公司多年來的發展歷程和成就。
除了在太古城中心開設的國泰品味商店，我們在香港國際機場的「國泰80周年香港國際機場限定店」剛於上星期正式開業，是國泰首次於香港國際機場設立專屬零售據點。這「CATHAY SHOP」專屬限定店，匯集多姿多彩的紀念商品、80周年限定珍藏及旅行生活精品等。當中不少都極具意義，例如四款承載跨越年代的經典國泰航空塗裝的電車模型，拼湊出國泰航空八十年來的精彩歷程：披上經典的「生菜葉三文治」塗裝和80周年標誌的飛機模型套裝、有八款經典機組人員制服造型的小熊毛公仔鑰匙掛件盲盒等。為慶祝限定店開幕，店內更推出期間限定跑道鑰匙扣系列，除了採用國泰80周年紀念特別塗裝，更以標誌性的香港國際機場跑道代碼VHHH 作為設計靈感。這鑰匙扣系列將於7月中旬起在限定店正式發售。其他例如「經典時代系列」的護照套及行李掛牌、菲林相機等，都是別具意義的精品。
機場限定店位於一號客運大樓離港登記大堂，大家在出行前可先選購心儀的國泰精品，更可購買禮物贈予外地親朋。開幕期間可享限時優惠，限定禮遇至6月30日，大家不要錯過！