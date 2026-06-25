戰爭凸顯美元作為國際貨幣的價值

在美伊的軍事較量中，美國佔不到上風，結果，既要協助伊朗搞戰後重建，又要撤銷制裁及解凍伊朗的資產；而且還要承諾不再干預伊朗內政及搞政權更迭。美國可謂一無所獲。 不過，美國還是成功地藉這場戰爭為美元重振雄風，令美元的國際地位得到進一步鞏固，顯示美國對金融市場仍有一定的操控能力。 在美伊開戰之前，美元匯價疲弱，金價屢創新高，很多人都以為，美元快到窮途末路了。然而，戰爭一開打，油價就大幅暴升，需要進口石油的國家，個個都急需更多美元去買漲了價的石油。如是令美元需求急升，因為產油國多要求收美元。

一些把手上餘資都拿來買黃金的國家，如土耳其、波蘭等，都不得不賣金或押金去籌美元買石油。這時，人們才意識到，持有黃金其實不太方便，賣方不一定肯接受；而且黃金價格波動得很厲害，交易的時候對買方不一定有着數。所以，很多國家仍選擇在儲備中保留一定比例的美元，而不是全都以黃金作儲備。 出現這種認知上的轉變後，支持美元地位的建制資金就乘機在商品期貨市場，對黃金的好友進行全面反撲。他們以油價上升為藉口，稱聯儲局將掉頭加息去壓通脹，低息的環境即將逆轉。

由於金價需要低息的環境配合，長期息口高企會凸顯持金沒有息收的弊端。金價竟在淡友的力壓下，在美伊開戰後掉頭回落。這完全破壞了黃金好友的理性預期。他們弄不明白，為何地緣政治緊張不能刺激金價上升，反而促使金價回落呢？金價這種反常的表現令黃金好友有點不知所措。 起初，他們以為金價只是之前升得過度，需要作些技術調整罷了，牛市的基礎依然穩妥。然而，隨着金價的技術性支持位一個一個失去，黃金好友的信心亦逐漸失去。如是令他們逐漸放棄黃金的多頭倉位，轉持美元資產。