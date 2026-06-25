城鄉共融創商機 共享經濟活住房

發展局近日公布「北都城鄉共融基金」先導計劃細節，擬撥款2億元資助非政府機構活化村屋等私人建築，作文化旅遊及商業用途。這是首次突破鄉郊土地單一住宅功能的政策框架，為北部都會區的龐大村屋資源打開了窗口。這計劃若能結合共享經濟平台推廣鄉郊住宿，並借鏡內地汽車露營新風，將可釋放鄉村閒置住房的潛力，真正創造城鄉共融商機。

根據規劃署資料，全港「鄉村式發展」地帶面積共約3,380公頃，涵蓋642條認可鄉村，現存各類村屋、平房及別墅多達約21萬間。過去這些房屋除居住外，僅地面層可有限度作商舖，用途僵化令資源未能善用。以燕崗及河上鄉為例，村屋分別有逾百幢及近600幢，周邊雖有塱原自然生態公園、居石侯公祠等景點，卻因欠缺住宿及配套而難留遊客。當局現建議在該兩村試行放寬規劃限制，容許村屋全幢或部分改裝成食肆、零售或旅館，毋須另行提出規劃申請，每個改建項目資助上限達1,000萬元，非恆常活動如鄉村節或市集則可獲上限200萬元。