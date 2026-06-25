城鄉共融創商機 共享經濟活住房

發展局近日公布「北都城鄉共融基金」先導計劃細節，擬撥款2億元資助非政府機構活化村屋等私人建築，作文化旅遊及商業用途。這是首次突破鄉郊土地單一住宅功能的政策框架，為北部都會區的龐大村屋資源打開了窗口。這計劃若能結合共享經濟平台推廣鄉郊住宿，並借鏡內地汽車露營新風，將可釋放鄉村閒置住房的潛力，真正創造城鄉共融商機。
根據規劃署資料，全港「鄉村式發展」地帶面積共約3,380公頃，涵蓋642條認可鄉村，現存各類村屋、平房及別墅多達約21萬間。過去這些房屋除居住外，僅地面層可有限度作商舖，用途僵化令資源未能善用。以燕崗及河上鄉為例，村屋分別有逾百幢及近600幢，周邊雖有塱原自然生態公園、居石侯公祠等景點，卻因欠缺住宿及配套而難留遊客。當局現建議在該兩村試行放寬規劃限制，容許村屋全幢或部分改裝成食肆、零售或旅館，毋須另行提出規劃申請，每個改建項目資助上限達1,000萬元，非恆常活動如鄉村節或市集則可獲上限200萬元。
更關鍵的是，活化村屋若能與共享住宿平台結合，可收事半功倍之效。上屆政府曾探討將Airbnb等平台規範化，可惜至今未見推進。其實，香港鄉村正是共享住宿的理想試驗場。荔枝窩的客家排屋、鹽田仔中西合璧的聖若瑟小堂、粉嶺圍的風水魚塘與太平清醮，以至上水松柏塱的宗祠群，各有濃厚人文底蘊與非物質文化遺產。容許村屋改作旅館並透過平台出租，旅客可過夜深度體驗，收益更可直接轉化為老屋維修資金，帶旺鄉村餐飲與農產品消費。北都基金若能參照這方向，鼓勵村屋業主與平台合作，將令共享經濟真正落地於鄉郊。
大灣區多個活化案例亦為香港提供豐富參考。廣州永慶坊以微改造方式保留79處建築遺產及26項非物質文化遺產，將老騎樓變成潮流市集與茶座；佛山逢簡村將舊祠堂改造為咖啡店，廢置蠶房化身圖書館及藝術空間，重現水鄉魅力；深圳南頭古城保留明代街巷格局，引入文創餐飲住宿，4年迎客逾2,500萬人次，成為國家級旅遊休閒街區。這些項目的共通點，是官民協作，在保育前提下容許商業營運，以收益支撐活化。香港鄉村條件不遜色，尤其接近自然生態，探索的範圍也不應該局限於北部都會區。
另一方面，是配合國家商務部近期推動的汽車後市場政策，當中六大領域包括汽車露營。香港本地露營風氣熾熱，加上粵車南下政策逐步落實，日後勢必有更多大灣區自駕旅客到訪。北部都會區擁有廣闊鄉郊土地，只須簡單平整、提供基本水電排污及泊位，就可闢作汽車露營營地。結合村屋旅館，旅客可日間駕車遊覽村落，夜晚入住特色民宿或營地，更可帶動農產市集、導賞等周邊服務，形成一條龍的鄉郊旅遊產業鏈。
「北都城鄉共融基金」是政府拆牆鬆綁，民間積極提出多元化的活化互動。鄉事委員會、非牟利團體及青年創業者，應把握這機會提交計劃書，不論是祖屋活化作文創書店、廢置校舍改為露營裝備站，還是舉辦鄉村節慶市集，皆可嘗試申請。政府宜簡化審批，因勢利導，讓民間智慧百花齊放，香港的鄉郊始能告別沉悶單一，成為城鄉共融、共享經濟的示範地，助力北都多元發展。