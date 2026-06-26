重啓法則

要實踐一種理想、越過一個難關、重新一次開始，關鍵在乎「想唔想」與「得唔得」。但心裡的聲音往往都一直只問「得唔得」，浮現過去「唔得」的經歷、萬一「唔得」的後果。噪音蓋過任何「想唔想」的思考，忘記自己當初有多想、萬一能想而得的喜悅；就算「唔得」都「好想」的事實。 或許對我來說就是跑步，十多年前受傷後，掛靴幾年，記得當時問自己：假如以後都不能再跑，你是否還是喜歡跑步？近年重啟的過程漫長，學習如何與痛楚共存，上月更衝動地接受並完成一個13天跑633公里的挑戰。這次上天賜與的重啟經歷，不純粹只是為意志再考牌，而是想探索一種「永續跑」的可能。死力幫到一時，永續才用一世。好想自己與社創的同路人，都能尋找到這樣更好的方法，我自己先親身試試！

說穿了一切就在「意與念」。將意念心神接通到哪裡，身體與行為就會跟著走。慢慢地，「想唔想」的心願時刻都能超越「得唔得」的計算多一點，步伐就繼續隨意念推進。或許第一步就是「接受唔得」，剛到埗才發現距離判斷誤差、補給欠奉、熱浪侵襲，傷患提早降臨。與其不斷埋怨，不如馬上接受新情境、寬恕自己的不足，做好唔得都要跑多日的準備，那就進入迅速動態調整的第二步。心念一轉，就看到更多解決格局與配置的可能性：距離進度有差異就當天才決定住宿位置；中途補給不足就集中早晚餐營養攝取；腳痛就不斷換跑姿、無胃口就飲個湯。