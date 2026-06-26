皇后像廣場風水(三)

滙豐的設計特式 當時香港的建築條例是照搬老家英國的，而其中有一條特別的條例名為「日照規定」。這條例源於十九世紀英國的工業革命，大批農民湧入城市的工廠工作，人口大增造成房屋短缺，大量多層建築平地而起；由於當時街道都是源自中世紀拉馬車之「馬路」，道路非常窄。而英國及蘇格蘭皆是高緯度之地方，不少高層建在窄街邊，造成一些街道暗黑大風，太陽照射不入，環境十分惡劣。因此英國訂立一套「白照」規定，以街道中央照射一條斜線，所有在街兩旁的建築不可越過此線，如果街道寬闊，建築便可建高；街道窄，建築之頂部便要斜入。

其實香港位於亞熱帶，太陽充足，但當年以英國老家馬首是瞻，殖民地不必要地照搬使用，這條規例香港沿用至97前後才取消。建滙豐銀行之高樓面向德輔道中，部分路面由滙豐地塊送出，路前夠寬問題不大。但是其東則是一條非常窄的銀行街，所以建築在這邊便要退縮，造成總部東斜西正方的不對稱的怪樣。 為使其對稱，建築師便把西面也退縮，與東面看齊，形成上一代滙豐銀行下面寬，上面層級漸小像一坐山的怪形象，大家反而接受「銀行穩如泰山」，就像儲蓄箱，是不少人兒時的回憶，因為滙豐是香港幾間印鈔銀行之一，資本又大，其前面有皇后像廣場，後再北建有個兩層停車場，海岸邊則是兩個碼頭。

有風水師呼形喝象，滙豐銀行的形像，加上滙豐的股值佔當時股票很大的比例，像一隻肥頭垂耳之「大笨象」，皇后像廣場及低層停車場，成為其長象鼻，而兩個碼頭象鼻之鼻孔，天星小輪來來往往，像象鼻吸水一樣，所以滙豐在香港發展盤滿缽滿。 二次大戰期間，日本軍需金屬，把此皇后銅像與滙豐銀行的兩獅子運往日本，但都能逃過被熔解的厄運，二戰後復修被安放在銅鑼灣維多利亞公園。而皇后像廣場變成無皇后像後，一段時間被闢為公眾停車場。