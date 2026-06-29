首屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰頒獎禮圓滿舉行 逾百師生家長見證品牌IP王誕生

由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦的第一屆「全港中學學界品牌IP王爭霸戰」頒獎典禮於上星期六假葵芳新都會廣場隆重舉行。現場逾百人出席，包括得獎學生、老師、家長，以及一眾評審團，一同見證各組別IP王的誕生，掌聲和歡呼聲洋溢全場。
今屆比賽共有108支隊伍、逾280名中學生參與，為如心園、s/ash、日本叮叮、李施德林、馬灣1868、敏華冰廳、道地、香港紅十字會及am730九個品牌設計專屬IP角色，展現年輕一代對市場與品牌的創意演繹。典禮上，各位評判及品牌代表親臨頒獎。大會特別感謝一眾專業評判於百忙中擔任評選、悉心審閱每份作品，給予同學們專業而珍貴的點評，令整個比賽更具深度與水準。台下老師與家長全程陪伴支持，見證孩子努力的成果。
當日頒發九個參與品牌的冠、亞、季軍隊伍，並即場公布由公眾投票選出的「最受公眾歡迎IP大獎」得主。得獎作品水平相當之高，Ray期望未來吸引更多學生參與，讓創意由校園延伸至市場，為本地創意發展持續注入新動力。是次比賽能順利推進，全賴香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院及香港理工大學專業及持續教育學院等機構鼎力支持。更多頒獎典禮花絮，密切留意大會網站發布。