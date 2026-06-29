首屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰頒獎禮圓滿舉行 逾百師生家長見證品牌IP王誕生

由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦的第一屆「全港中學學界品牌IP王爭霸戰」頒獎典禮於上星期六假葵芳新都會廣場隆重舉行。現場逾百人出席，包括得獎學生、老師、家長，以及一眾評審團，一同見證各組別IP王的誕生，掌聲和歡呼聲洋溢全場。

今屆比賽共有108支隊伍、逾280名中學生參與，為如心園、s/ash、日本叮叮、李施德林、馬灣1868、敏華冰廳、道地、香港紅十字會及am730九個品牌設計專屬IP角色，展現年輕一代對市場與品牌的創意演繹。典禮上，各位評判及品牌代表親臨頒獎。大會特別感謝一眾專業評判於百忙中擔任評選、悉心審閱每份作品，給予同學們專業而珍貴的點評，令整個比賽更具深度與水準。台下老師與家長全程陪伴支持，見證孩子努力的成果。