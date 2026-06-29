很奇異！過去12年，我的自由工作模式就像投資一樣，自然出現對沖。前陣子我較多司儀工作，到暑假前夕，工作重心以教育為主，擔任親子講座嘉賓，或在香港以至澳門，擔任傳媒、公關、溝通技巧培訓導師。 須知培訓導師並非單向傳授知識，學員積極參與也不可或缺。課堂完畢後與大學教授一樣，我們須接受同學們的Course Evaluation，即課程評核，簡單來說是給導師評分，評估其教學內容及成效，部分合作機構收到分數後會給我過目。我試過最亮麗的成績，是500人參與一個關於藝術文化公眾演說課堂，全數學員給予正評，連負責人都說情況罕見。

但當然，我也試過「滑鐵盧」。兩三年前主持一個傳媒溝通技巧課程，10分為滿分，25位來自不同部門的學員中，給我的平均分數為9分，我應該很高興。但仔細查看，見到在「因應學員的學習情況，調適學習內容」一欄，有一位學員只給我1分。細看「對導師教學表現的評語」，不難找到給我1分的學員評價：「課程過於表面，不夠實用。」 看到這個負評，我耿耿於懷，心想我已經出盡九牛二虎之力，把艱澀難明的概念生活化，是否因而覺得我太表面？我百思不得其解，於是厚著面皮，問問全程參與課堂的機構聯絡人，究竟我錯在哪？對方沒有多餘的安慰字詞，只簡單回我一句：「培訓與新聞受眾一樣，『眾口難調』。」