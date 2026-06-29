望得見、想得到的社會藍圖

上個星期政制及內地事務局長謝小華到電視城接受《講清講楚》訪問；該局主責選舉和與內地溝通等重要工作，最近的焦點是負責統籌特區政府制訂未來的五年規劃。過去香港崇尚市場經濟，由政府制訂中期規劃算是新鮮事宜，在政府作出諮詢的同時，市民同樣有興趣是政府想諮詢甚麼，如何回應？

以五年為期的發展藍圖，在內地行之已久，過往是五年計劃，在深化改革後增加了市場經濟，計劃改為規劃，增加了彈性成為發展框架。

雖然不再是硬梆梆的計劃，五年的規劃指導性仍然很強，每個五年計劃完結都會有認真的成果核算和重新制訂下個規劃。規劃發揮集中精力辦大事的優勢，令中國發展明顯比傳統工業國家更快，近年各國政府介入戰略性發展日益明顯，就如號稱全球最大經濟體的美國，華府都提出斥資推動量子計算。