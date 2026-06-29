望得見、想得到的社會藍圖

上個星期政制及內地事務局長謝小華到電視城接受《講清講楚》訪問；該局主責選舉和與內地溝通等重要工作，最近的焦點是負責統籌特區政府制訂未來的五年規劃。過去香港崇尚市場經濟，由政府制訂中期規劃算是新鮮事宜，在政府作出諮詢的同時，市民同樣有興趣是政府想諮詢甚麼，如何回應？
以五年為期的發展藍圖，在內地行之已久，過往是五年計劃，在深化改革後增加了市場經濟，計劃改為規劃，增加了彈性成為發展框架。
雖然不再是硬梆梆的計劃，五年的規劃指導性仍然很強，每個五年計劃完結都會有認真的成果核算和重新制訂下個規劃。規劃發揮集中精力辦大事的優勢，令中國發展明顯比傳統工業國家更快，近年各國政府介入戰略性發展日益明顯，就如號稱全球最大經濟體的美國，華府都提出斥資推動量子計算。
香港過去以大市場、小政府作為管治方式，但在地域競爭下變成落後形勢，和鄰近的深圳的發展速度比較，都有加強政府協調和導向的需要，只是如何做好中期規劃，仍然要邊做邊試。謝小華在節目中就提到，香港要朝向金融、創科等四個中心和人材聚集地發展的方向非常明確，五年規劃是要在經濟和社會發展整理出全面的方向。至於特首的施政報告會逐年提出行動綱領，配合和落實規劃發展。
香港就不同領域一向都有中長期藍圖或願景，美中不足處是時間表往往太長，執行路線變得含糊；範圍有局限，沒有整體的協調。以香港為本位，未必與中國和鄰近地區的發展配合，當中國發展為全球經濟體，毗鄰廣東有過億人口，單計深圳人口已是香港兩倍多，見樹木不見森林的單一範圍長遠規劃明顯有不足。
五年規劃對香港是重要的新舉措，這個時間表既要求有一定的前瞻性，同時要有操作性和執行力，可以加強政府引導社會向前的能力。作為初試啼聲之作，首份五年規劃不會要求一鳴驚人，真正貼地的期待是寫出一份讓港人望得見、想得到，對前景發展更有信心的社會藍圖。