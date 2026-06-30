一次創造歷史的上海「海陸空」之旅

由清朝重臣曾國藩和李鴻章攜手在1865年成立的「江南造船廠」（前稱江南機器製造廠），燃點着船堅炮利的夢想，三年的1868年，終於建成我國第一首木質輪船「恬吉號」，卻敵不過晚清的列強侵略。一個半世紀後今天，「江南造船廠」屹立不倒，銳變成技術頂尖的大型現代化造船企業。 它創造了中國民族工業發展史上的無數個「第一」——包括中國第一爐鋼、第一門鋼炮、第一艘鐵甲兵輪、第一艘潛艇、第一艘護衛艦，乃至最現代化的導彈驅逐艦、「遠望」系列航太測控船，以及航空母艦「福建艦」和各式先進商民用超大型船舶。由於涉及軍工核心機密，該廠極少向外開放。在六月底，由大灣區共同家園青年公益基金全額資助舉辦上海「海陸空」科技體驗之旅，帶領着逾150中學師生到訪「江南造船廠」，成為首批香港中學生參觀被譽為「中國第一廠」的幸運兒。

在碼頭仰望着甲板足有四個足球場大的巨型船隻，同學們深感震撼，十分驚嘆國家能造出如此宏大和先進的船隻。 海上有尖端的造船科技，翱翔天際的有國產C919客機。同學就是乘搭C919國產客機飛往上海展開「海陸空」科技體驗之旅，並參觀中國商飛上海飛機設計研究院，和C 909、C 919及C 929的1：1比例模型打咭。其中最驚喜的是看到了尚未推出市場的C929，它比C919更寬敞，除了經濟艙和商務艙，還設有頭等艙，並進入駕駛艙參觀。 在智能交通方面，同學到訪了實現100%自動化作業的「黑燈工廠」——極氪智慧工廠。極氪（ZEEKR）是吉利汽車旗下的高端純電品牌。廠內703台機器人有條不紊地全自動運作，整個廠房就像科幻電影變成現實。

同學亦參觀了北斗產業技術創新西虹橋基地（簡稱「北斗西虹橋基地」），其中由中科院上海天文台自主研發的「星載被動型氫原子鐘」最令同學嘆為觀止，其最高精度可達到1,000萬年誤差不超過1秒。精準的時間控制讓北斗系統的測距與授時性能大幅超越國外同類系統。 同學亦到訪鯨魚機器人公司。它是一家專注於青少年人工智慧與教育機器人領域的高科技公司。同學可在驗驗館與人形機器人H7人機互動（握手/語音對話）、觀賞機器人舞蹈表演、踢足球、腦控賽車，神經科學與AI演算法融合，感受AI+體育的魅力。