預熱正能量 麥當勞6月30日音樂會 13新生代歌單公開

麥當勞首次呈獻「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」音樂會今晚6月30日在奧海城盛大舉行，音樂會歌單現率先公開，粉絲入場前記得預先煲熟歌曲，一同投入音樂現場，將Good Morning能量延續至夜晚！Ray收到的歌單有Amy Lo的《Red Flag》及《粉月》、CONSTANCE的《doll》及《story that never ends》、KALAI家麗的《This is our time》及《Like a fool》、Kiri T的《有些話要用英文說 》及《至少做一件離譜的事》、麗英Lai Ying的《命中注定在一起》及《蝴蝶與花園》、Marf@COLLAR的《Wooden Boy》及《Love Me Down》、ROVER的《初級大人》及《陪我一路漫遊》、Teddy Fan的《一次》及《今次動真格》、The Hertz的《逆旅》及《黃金法則》、Helen So的《咖啡王子》及《魔鬼在身邊》、Island Studio的《報復式浪漫 (原唱：馮允謙)》及《Go higher (原唱：HYBS)》、mue的《signals》及《twentynine》、以及Sarah的《Sora (原唱：203雑貨屋)》及 《逐個字講好想你(原唱：Cozy Syndrome)》。