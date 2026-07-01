「香港首部五年規劃的 歷史定位與戰略意涵」

「十五五」開局之年，香港特別行政區著手制定首部五年發展規劃，並在公眾諮詢環節廣納民眾意見，展現出行政主導體制下積極有為的治理姿態。特區政府近日公布的五年規劃公眾諮詢檔全文共六部分，從北部都會區建設到經濟金融科技、文體旅遊、區域協同發展等諸領域全面展開意見徵集。這部規劃的制定，不僅是香港特區治理模式的一次歷史性突破，更是在「一國兩制」新階段背景下，香港主動對表國家發展戰略、深度融入國家發展大局的關鍵制度舉措。在百年未有之大變局深刻演化的時代語境下，香港首部五年規劃在整體布局上須與國家「十五五」規劃綱要保持戰略方向上的一致性，還要兼采「兩制」框架下特區治理的獨特路徑與優勢。這一規劃的落地品質，決定著香港未來五至十年的經濟動能與社會韌性，更從根本上考驗著「由治及興」這一戰略命題的制度轉化能力與治理執行力。

一、銜接中央、主動作為：香港行政文化的五年規劃之變 「一國兩制」始終是香港高品質發展的戰略槓桿與指南，具體的槓桿作用點和導向方式隨著國家現代化進程與世界體系變遷不斷調適更新。在國家治理體系和治理能力穩步躍升的新階段，香港勢必要同步響應中央戰略部署，主動對接、精準發力，在服務國家發展大局中實現自身角色的再定位與再升級。特區首部五年規劃的編制，正是香港進一步融入國家發展大局的制度化橋樑，也是行政主導體制下特區政府積極作為、主動對表中央戰略的歷史性突破。

中央作為「一國兩制」的基礎立法者與最終責任人，始終對香港的高度自治和繁榮穩定起到制度保護與政策促進的憲制性作用。2026年《政府工作報告》與「十五五」規劃綱要在重申堅定不移貫徹「一國兩制」方針的同時，均著重強調「提升港澳依法治理效能」，這一表述清晰傳遞出中央對特區依法施政、提升治理效能的殷切期望，也為香港行政文化變革指明了方向。 特區首部五年規劃由行政長官李家超親自統籌編制。特首作為中央治理香港的主要制度抓手，通過行政主導的強執行力，將中央戰略意圖與香港本地實際緊密對接，推動特區政府治理體系與治理能力實現系統性躍升，彰顯了行政主導體制下特區政府主動作為的題中應有之義。規劃編制過程中廣納民意，體現了行政主導吸納代議民主的憲制特色，又在公眾諮詢的良性互動中增進了政府與社會的治理共識，有效提升了特區治理的回應性與決策品質，使香港市民在參與中切實感受到與國家發展同頻共振的命運共同體意識，從而推動香港社會與中華民族偉大復興事業真正融為一體，相向而行。

規劃的編制進程，同時也深刻考驗著「愛國者治港」原則下本屆特區政府管治團隊的政治意識和賢能水準。「賢能愛國者」如何在推進香港由治及興的進程中實現良政善治，如何系統破解深層次經濟民生難題，如何有效破除利益固化藩籬，如何充分發揮「一國兩制」獨特優勢以服務中華民族偉大復興進程，均需在規劃中予以清晰回應與政策呈現。 二、發展也是香港的硬道理——「由治及興」的戰略轉向與路徑展開 香港首部五年規劃的公眾諮詢檔中，以六個部分系統闡述了香港當前及未來一個時期的發展著力點，涵蓋區域規劃、經濟、金融、貿易、創新科技與產業升級、民生與社會發展等關鍵領域，清晰呈現了本屆特區政府對中央戰略定位的精準把握與對自身獨特優勢的深度認知。香港擁有內聯外通的獨特稟賦，國家現代化進程更為其提供了龐大的市場動力與深廣的戰略縱深。在香港由治及興的新階段，「治」的根基已通過《香港國安法》及新選舉制度的完善而得以夯實，為香港繁榮穩定提供了堅實的憲制前提與安全屏障。

進入「十五五」時期，「興」所代表的發展課題則更為迫切，也更具挑戰性。香港新階段的「興」，必須緊密結合國家整體發展戰略與自身固有優勢，嚴格對標國家「十五五」規劃中關於香港「融入和服務國家發展大局」的目標定位，方能找準方向、精準發力。以諮詢檔中的具體表述為例，特區政府在第二部分「經濟、金融和貿易」中明確提出：「應把握全球經濟格局變化、地緣政治風險、供應鏈重組及數位化轉型帶來的新機遇，推動金融、貿易、航運與航空四大領域互相促進、協同發展。」這一政策導向，清晰折射出香港在國家邁向高品質發展與更高水準對外開放新階段中的角色認知。香港正逐步擺脫「坐享平台紅利」的被動心態，通過精準的戰略定位與優勢轉化，在新全球化進程中擔當「開路先鋒」的關鍵角色。

在當前新技術革命與全球經濟格局深刻重塑的時代背景下，中國制度與西方制度需要在互動博弈中演化出新的相互適應形態。香港特區作為聯通中國與世界的重要樞紐，其角色已從傳統的「超級聯絡人」升級為更具能動性的「超級增值人」，不僅銜接兩端，更主動創造價值增量。這一角色躍遷，標誌著香港不再固守舊有定位，而是積極進取、主動作為，既深耕本土發展根基，又於全球多極化格局中精準錨定自身新方位，須以發展實效書寫「一國兩制」新篇章的香港答卷。

三、北部都會區成為融合發展的槓桿與指標 諮詢檔將「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」列為首要部分，其戰略形勢可見一斑。這一規劃布局不局限於地區空間格局的優化重組，同時深刻指向香港與內地深度融合發展、協同聯動。國家在「十五五」規劃綱要中明確提出「加快北部都會區建設」，標誌著北部都會區發展已正式上升為國家戰略。特區此番將發展北部都會區視為未來五年規劃要務，是對接國家「十五五」規劃、主動融入國家發展大局的具體制度實踐。

北部都會區是戰略性承載和對接粵港澳大灣區發展的關鍵區域，也是香港經濟地理革命和新興產業突破的重要槓桿。在特區政府的規劃藍圖中，北部都會區被定位為未來香港科創、高等教育、醫療等產業的主要承載區。特區政府的招商政策、引才政策、財稅政策、文化政策、民生政策等都亟須在未來形成合力，真正實現特區政府提出的「以結果為目標」的賢能管治新格局。從地理位置看，相比維港傳統商業中心區，北部都會區擁有緊鄰深圳、聯通大灣區的天然區位優勢，承擔著香港與內地制度銜接、規則對接、市場融通等諸多功能，是「一國兩制」框架下探索跨境協同治理的前沿陣地。其與內地科創產業鏈深度對接的先天條件，與粵港澳大灣區戰略的精準對接，更回應了國家在「一國兩制」背景下對香港戰略角色的定位與期待。

長期以來，維多利亞港兩岸作為香港的核心經濟發展區域，為香港的繁榮發揮著得天獨厚的顯著作用。如今，北部都會區的規劃建設標誌著香港經濟地理正經歷著一場深刻變革。北部都會區與維港傳統都會區二者將互為補充、相得益彰，共同支撐香港未來發展的核心競爭力。更為重要的是，北部都會區的建設將促進香港與深圳乃至整個粵港澳大灣區內地城市之間的強強聯合，在深度融合中實現協同效應。 四、首部五年規劃：「一國兩制」新篇章的香港答卷

香港首部五年規劃的制定與實施，正是將「一國兩制」制度優勢與香港內聯外通區位優勢轉化為發展實效的關鍵安排，也是特區政府在由治及興進程中積極作為的動態實踐。這部規劃，是香港在「一國兩制」新篇章中必須交出的一份實幹答卷，同時也檢驗著「一國兩制」制度優勢能否在行政主導下轉化為出色的治理效能。 「一國兩制」的生命力從最初起，就不僅局限於維護國家主權、安全、發展利益這一「一國」之底線，更在於充分釋放「兩制」的競爭優勢，使香港在國家發展大局中持續煥發活力與創造力。香港首部五年規劃公眾諮詢文件中所確立的發展目標群，涵蓋了香港作為國際金融、貿易、航運中心的固有優勢產業鞏固，也包括創新科技、文化創意、區域合作等新興增長極的培育。這些目標群構成香港未來五至十年的新發展綱領，同時引領著粵港澳大灣區融合發展背景下香港的優勢轉化與角色升維。