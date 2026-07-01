深耕細作 行穩致遠 ——賀香港回歸祖國二十九周年

七月一日，香港特別行政區將迎來回歸祖國二十九周年。二十九年說長不長，說短不短，恰是一個人從少不更事走到漸趨成熟的歷程。回望這條路，香港經歷過金融風暴的衝擊，經歷兩次世紀疫症肆虐的考驗，經歷過非法佔中和黑暴；每一次都在中央政府的大力支持下，在特區政府帶領下，市民眾志成城，憑堅毅不屈的獅子山精神挺過去。風雨過後，這座城市依然屹立獅子山下，依然是聯通中外的重要橋樑，而且愈走愈穩，愈走愈有底氣，「一國兩制」行穩致遠，不證自明。

行政長官李家超以「深耕細作、乘勢而上」為題，藉務農之喻，闡述他的施政理念。 翻土、播種、栽培、收割四個階段，平實地說出治理之道的真諦——肯下工夫，必有收成。回顧過去四年，本屆特區政府做到了知行合一，迎難而上：完成《基本法》第二十三條立法，築牢了國家安全的制度屏障；「簡樸房」政策排除萬難，有序推進，公屋輪候期創近年新低；北部都會區由藍圖構思，邁向快步建設；河套香港園區開園半年，吸引了近百家企業進駐。這些都不是紙上談兵，而是實實在在的治理成果。

當今世界百年一遇的大變局正加速演進，外圍環境多變，國際格局起伏不斷，二戰後建立的國際秩序千瘡百孔，而叢林法則主導下的武裝衝突、經濟制裁、貿易戰、金融戰不斷上演，對外開放的香港經濟體系，不斷受到衝擊。 「有危就有機」，特區政府在中央的指導下，在全國人民的支持下，以「識變、應變、求變」的智慧與底氣，積極有為，勇敢面對外圍不確定因素產生的巨大挑戰。香港不但沒有坐困愁城，反而不斷努力開拓新增長點：加強加快黃金交易中心、人民幣離岸中心、國際仲裁中心的布局組建。這正是善用背靠祖國、聯通世界獨特優勢的具體體現，亦是特區歷經多次大風大浪而依然站得穩、行得快的底氣所在。

我從事數十年公共服務，深知為政者最大的考驗，往往不在順境，而在如何於逆境中保持定力，迎難而上，積極求變，找出路，創亮點。香港這幾年雖然經歷了大風浪，但整體競爭力不降反升。最新《世界競爭力年報》中香港排名躋身全球第二，政府效率更名列前茅，反映國際社會對香港法治與監管環境很有信心。這份信心，來自制度的穩健，也來自社會各界同舟共濟的精神。值得一提的是，今年「飲食界七一慶回歸優惠活動」再次響應銀髮經濟政策，鼓勵食肆為長者提供友善優惠，讓樂齡一代共享回歸紀念的喜悅。