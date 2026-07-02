作為第二屆「數字教育周」旗艦活動之一的「學與教博覽2026」，在上周四揭幕，承蒙政務司長陳國基及教育局長蔡若蓮親臨主禮；三天入場總人次逾23,000人，刷新了紀錄！

「學與教博覽2026」除繼續設有「校長論壇」、「兒童AI高峰會」等重點項目外，更首次舉辦「家長高峰會」，從多角度探討人工智能時代下的親子教育策略，涵蓋學童身心健康、自然教育，以及如何裝備下一代迎接人工智能驅動的未來等議題。今屆「學與教博覽」的國際化程度進一步提升，共設有超過600個本地及海外展位，內地及海外展商佔逾兩成，展示創新電子學習方案及教育科技應用趨勢。活動期間舉辦逾300場主題演講、研討會、工作坊，並邀請超過300位來自世界各地的專家學者，分享把人工智能及教育科技融入不同學科教學的實踐經驗與前沿洞見。隨着《中小學數字教育發展藍圖》的發布，香港教育正站在一個重要的新起點。《藍圖》不但為數字教育發展勾劃出清晰方向和實踐路徑，也突顯了跨界協作對推動教育轉型的重要性。