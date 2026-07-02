為應對氣候變化，全球近年都致力於減少二氧化碳排放量。國家就定下了「碳達峰」和「碳中和」的「雙碳」戰略，而香港也發布氣候行動藍圖，定下減碳策略和目標。航空業界近年亦關注相關議題，推動使用可持續航空燃油(SustainableAviationFuel,SAF)。國際航空運輸協會(IATA)早前公布，全球可持續航空燃油(SAF)產量預計於2026年達到約240萬公噸，這數量僅佔全球航空燃油使用量的0.8%。要實現在2050年透過SAF滿足65%燃油需求的目標，全球航空業就要繼續努力。

最近有香港的新能源公司在香港和東莞兩地政府帶領下，宣布成功落戶東莞，生產可持續航空燃油。這對本地航空業而言，確是一個好消息。項目除轉廢為能，更充分發揮大灣區合作，結合兩地優勢，以東莞的規模、資源和產業化能力，利用香港的研發、金融和專業服務，有助推動香港航空業應用SAF。