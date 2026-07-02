為應對氣候變化，全球近年都致力於減少二氧化碳排放量。國家就定下了「碳達峰」和「碳中和」的「雙碳」戰略，而香港也發布氣候行動藍圖，定下減碳策略和目標。航空業界近年亦關注相關議題，推動使用可持續航空燃油(SustainableAviationFuel,SAF)。國際航空運輸協會(IATA)早前公布，全球可持續航空燃油(SAF)產量預計於2026年達到約240萬公噸，這數量僅佔全球航空燃油使用量的0.8%。要實現在2050年透過SAF滿足65%燃油需求的目標，全球航空業就要繼續努力。
最近有香港的新能源公司在香港和東莞兩地政府帶領下，宣布成功落戶東莞，生產可持續航空燃油。這對本地航空業而言，確是一個好消息。項目除轉廢為能，更充分發揮大灣區合作，結合兩地優勢，以東莞的規模、資源和產業化能力，利用香港的研發、金融和專業服務，有助推動香港航空業應用SAF。
國泰航空一直積極推動應用SAF的工作，早於2014年已成為首家投資以都市廢物生產可持續航空燃料技術的航空公司，更於2022年開展亞洲首個主要「企業可持續航空燃料計劃」，有多家企業加入，支持國泰航班率先在香港國際機場使用SAF，共同推動商務旅遊及航空貨運減碳。計劃在2025年錄得顯著增長，成員合共承諾使用約17,400噸可持續航空燃油，較2024年增加近180%，相當於減少約54,600噸二氧化碳當量排放，等同約61,800趟香港來回倫敦經濟艙航程的排放量。國泰亦透過投資項目如「寰宇一家——突破能源風險投資基金(BEV)可持續航空燃油基金」，推動SAF的技術發展，加快供應。
本地推動SAF發展，除了有助達致長遠減碳的目標，更是關乎香港未來競爭力的戰略議題。不少外地航空公司已訂立SAF的使用目標，而SAF的供應情況將會成為航空公司規劃航線及擴展業務的考慮因素。因此加快普及應用，對鞏固香港作為國際航空樞紐的吸引力以至競爭優勢至關重要。
IATA今年4月的一項旅客調查顯示，旅客對航空業減碳的支持持續強勁且一致，其中約三分之二的受訪者更表示願意支付額外費用，以抵銷飛行所產生的碳排放，可見市場對有關議題的支持程度。航空業的未來，不只是飛得更遠，而是要飛得更綠色、更具競爭力；而推動SAF發展，正正是香港航空樞紐邁向下一個發展階段的重要一步。