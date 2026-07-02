美國色厲內荏 伊朗得勢不饒

美伊簽署了14點和平協議後，霍爾木茲海峽本應可以通航；但仍然不斷傳來有船隻被襲的消息，出入的商船仍得冒上一定風險，船隻的保險費依然高踞不下。至今為止，霍爾木茲海峽暢通的程度，仍只及正常的60%。國際原油售價雖一度跌破70美元一桶，但現在又回升至70美元以上，通脹的威脅看來仍未完全消失。 形勢發展成這樣，並不符合美國的初衷。為了海峽能夠通航，美國付出的代價可謂不小。除了要協助伊朗重建外，還要撤銷對伊朗的制裁及解凍被封的資產。然而，伊朗卻不肯完全就範，叫美國面目無光。

很明顯，伊朗是得勢不饒人，想得寸進尺，要向通過靠近伊朗水域的商船收通航費。現實是靠近伊朗那邊的航道，水深較阿曼那邊優勝，更方便船隻通過。如是令伊朗覺得要收費也是應該的。所以，伊朗只答應在60日的談判期間不收費；但談判內容卻包括將來如何收費。伊朗現時的種種行為，顯示其正朝這個方向推進。 在美伊開戰之前，伊朗原本沒有要向通過霍爾木茲海峽船隻收費的意念；而美國更一向都以維護國際航道暢通為己任。當時大家都相信美國是有這個能力的，而伊朗亦不會隨便以身犯險。只是美國發動戰爭之後，伊朗被逼應戰，才想到用霍爾木茲海峽作威脅。其後，更發現美國的戰鬥力實在有限，已無力保護美國在全球這麼多的利益；更要命的是國內意見分化，畏戰情緒嚴重，令現屆美國政府不敢在霍爾木茲海峽問題上下重注。

正是由於美國畏戰，才令伊朗覺得有機可乘，可以一邊談判一邊騷擾，逐步逼美國接受一些原本不可能接受的條件──通過海峽的船隻要向伊朗繳交「買路錢」。 有人可能會覺得，美國不可能答應這樣的條件。但之前誰又會料到，美國肯為了停火間接向伊朗賠款，並撤銷之前的制裁。美國為何這麼羞家的事也肯做，原因就是沒有打一場硬仗的決心。 特朗普之前曾揚言要出動美國的海軍陸戰隊，並點名要把82空降師派上前線，還說要把伊朗打到返回石器時代；但結果都得個講字，沒有付諸實際行動。伊朗發覺美國只是色厲在荏，才會得寸進尺，胃口愈來愈大。