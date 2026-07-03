香港人善心爆棚，單是政府註冊認可慈善團體便有9,000多個，當中有不少是幫助年輕人透過自身努力向上游，改變了人生。而筆者早前便獲邀請出席一個捐款典禮，受惠組織的名字恰恰就叫做「向上游慈善教育基金」，目標是支持青年教育及文化交流工作。
支票移交由香港國際錢幣鐘錶展銷會(HICC)、Trigometric(馬來西亞)及澳門國際錢幣交流會(MICC)代表，將錢幣拍賣所得款項支票正式移交「向上游教育慈善基金」，象徵這份源自文化收藏的善意，進一步轉化為青年學習與成長的機會。見到這些用作拍賣的迎龍銀幣非常精美，不僅是一枚紀念幣，更承載著中華文化的深厚底蘊歷史，不可磨滅的那份大時代精神。今次慈善拍賣將文化價值轉化為教育力量，實踐「以幣為橋‧以文化育人‧以公益助學」的理念，讓更多青年有機會認識中華文明、拓闊視野、培養家國情懷。
以筆者所知「向上游慈善基金」每年都會舉辦推動文化交流及國情教育工作，為青年提供更多學習與成長機會，讓文化傳承與公益精神薪火相傳，今年4月1日至6日，「向上游」便安排了36名中三至中五香港學生，一起參與以「全球變局中的中國外交」為題的上海6日聯校探究與研學之旅。有關研學旅程通過上海歷史古蹟及當代發展，了解中國外交在國際舞台上所扮演的角色，如何應對瞬息萬變的全球局勢，從「被動應對」到「有所作為」。
正如「向上游慈善基金」主席梁賀琪所講，基金資助的青少年外交學院致力於帶領香港青少年讀懂源遠流長的中華文化，培育外交素養及技能，學會用專業、理性的方式協調分歧、化解矛盾與爭端。
正是「少年強則國強。」