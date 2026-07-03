香港人善心爆棚，單是政府註冊認可慈善團體便有9,000多個，當中有不少是幫助年輕人透過自身努力向上游，改變了人生。而筆者早前便獲邀請出席一個捐款典禮，受惠組織的名字恰恰就叫做「向上游慈善教育基金」，目標是支持青年教育及文化交流工作。

支票移交由香港國際錢幣鐘錶展銷會(HICC)、Trigometric(馬來西亞)及澳門國際錢幣交流會(MICC)代表，將錢幣拍賣所得款項支票正式移交「向上游教育慈善基金」，象徵這份源自文化收藏的善意，進一步轉化為青年學習與成長的機會。見到這些用作拍賣的迎龍銀幣非常精美，不僅是一枚紀念幣，更承載著中華文化的深厚底蘊歷史，不可磨滅的那份大時代精神。今次慈善拍賣將文化價值轉化為教育力量，實踐「以幣為橋‧以文化育人‧以公益助學」的理念，讓更多青年有機會認識中華文明、拓闊視野、培養家國情懷。