平視的價值

在香港，階層差異往往表現在生活細節中。有人住在豪宅，有人住在劏房；有人坐豪華轎車，有人依靠公共交通。但無論是地鐵車廂裡的乘客，還是茶餐廳裡的食客，大家都在同一個空間裡並肩而坐。這種日常場景，正好體現了「價值平視」的意義。 這種尊重能讓人際互動更真誠，社會更具凝聚力。想像一下，如果在職場裡，基層員工的意見能與管理層同樣受到重視，決策過程不再由少數人壟斷，那麼創新思維就會更容易被激發，企業文化也會更健康。

教育亦是推動價值平視的重要場域。香港的學生常因家庭背景或成績高低而被標籤化，這不僅限制了他們的發展，也削弱了教育的公平性。若能真正做到「人人皆有價值」，教育將鼓勵多元才能的發展，培養出更具創造力與包容心的下一代。這不只是教育政策的問題，更是社會文化的選擇。此外，價值平視對弱勢群體尤為重要。無論是長者、少數族裔，還是基層勞工，他們都應在公共空間中獲得尊重與機會。當社會能夠承認差異卻不以差異定高低，歧視與偏見自然會減少，包容性也會提升。