別出心裁的博物館

位於廣州的雪蕾香氛博物館，最近入選凡爾賽獎2026年度「全球最美博物館」名單，得來不易，可喜可賀。凡爾賽獎是全球建築與設計領域的重要獎項，每年由聯合國教科文組織公布，以表彰全球範圍內具有代表性的當代建築與空間設計項目。 這座以香氣為媒介的沉浸式文化空間，繼獲得健力士世界紀錄「最大的香氛博物館」認證後，亦獲得國際建築及設計界關注，同時為嶺南文化之都的廣州文旅版圖增添一處兼具西洋審美觀、東方文化和互動體驗的新地標。

香氛博物館的設計別樹一格，以紅磚圓筒組群構成主體，其靈感來自現代香水工藝中的蒸餾器。紅磚帶來手工和時間的質感，玻璃基座則讓建築顯得輕盈通透，猶如一座正在呼吸自如的「香氣城堡」。它以「氣味」這一不可見、不可觸摸的媒介作為空間敍事起點，將嗅覺、記憶與多感官體驗引入具體設計之中。 在「世界用香博覽」展區，乳香、沒藥、花香、木香、辛香不再只是香水中的原料名，而是連接宗教、禮儀、貿易、審美與日常生活的文化證據。觀眾可以通過一個個聞香裝置，以「香氣」為線索去理解不同文明。科技體驗令這座博物館更具當代感。參觀者在過程中可記錄自己的聞香偏好，生成專屬「香氣DNA」報告，並通過AI調香系統體驗氣味如何影響味覺與情緒判斷。