一直相信，城市的問題從來不缺答案，缺的是讓答案落地的土壤。北都的發展藍圖，說的是「宜居、宜業、宜遊」，看似簡單，但背後是無數真實生活裡尚未被照顧到的地方。有人擔心在新市鎮老去時無人照應；有人擔心創業初期找不到真實的社區落腳點；有人擔心那些尚存的農田與文化，在發展過程中被遺忘。「創響北都」社創企劃選出了八支本地初創團隊：GOFA、MapCraft、MetaGreenX、E Farm、RiceFort、Food With Benefits、LocoBike、RodyAI，同時連乘八家社區夥伴，期望為北都帶來耳目一新的在地創新方案，為社區問題帶來創革性思維。

「創響北都」由香港社會創投基金及信和集團旗下「信和創意研發室」(Sino Inno Lab)與The Spark攜手合辦，旨在匯聚50多家初創企業、社區夥伴、大學院校以及創科平台，一同回應北部都會區的社區需要，推動具持續影響力的創新方案。計劃承接去年One North創科AI夏令營及大學生Impactathon的成果，從社區參與出發，進一步發展為跨界別的合作框架，將「社區 × 科技 × 創生」作為核心方程式，連繫產、學、研、社各界，促進不同社群持份者之間的協作。

未來五個月的旅程中，初創者將透過多場主題大師班、指導工作坊及社區試驗，聯同八間社區夥伴機構及服務中心，協助初創團隊由構思走向落地實驗：先訂立社區試驗計劃，再於北部都會區的實際場景中測試、調整及優化方案，並整理成果與學習。企劃聚焦於生態可持續發展(Eco-sustainability)、人才培育(Talent Development)及身心健康(Wellness)三大範疇，期望向社區、夥伴及公眾呈現試驗成果及未來擴展方向，令北都成為建構更宜居、更具包容性的未來社區。假如不同界別都能更同步同頻地因社區問題走在一起、共創方案，社會與社區發展就能演進到另一個新階段。