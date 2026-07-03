「每隻船我親眼見到，好震撼，甲板足有四個足球場大。感到十分驚嘆國家能造出如此宏大和先進的船隻，仰視這些大船，覺得好偉大。」其中一位參加由大灣區共同家園青年公益基金資助，於6月底舉行上海「海陸空」科技體驗之旅的同學說。

由起飛到上海那一刻開始，全團150多位師生乘坐國產C919客機，便感受到航空強國不是夢，他們更成為首批香港中學生參觀被譽為「中國第一廠」的江南造船廠。該廠是由清末兩大重臣李鴻章和曾國藩於1865年創辦的「江南機器製造總局」發展而成，它創造了中國工業發展史上的無數個第一——包括中國第一爐鋼、第一門鋼炮、第一艘鐵甲兵輪、第一艘潛艇、第一艘護衛艦，乃至最現代化的導彈驅逐艦、「遠望」系列航太測控船，以及航空母艦「福建艦」和各式現代化商民用船舶。由於是軍工核心機密重地，甚少開放予境外團體，令同學深感幸運。