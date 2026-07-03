盛夏的平行時空

七月盛夏的香港，時而暴雨傾盆，時而悶熱難耐。說變就變的天氣，對我們而言，或許只是通勤的小麻煩，躲進冷氣房便能隔絕。可在世上其他角落，極端天氣卻是孩子躲不掉的日常。 據UNICEF《兒童氣候風險報告》，全球近半數兒童(約11億)正承受三種或以上的氣候危機。乾旱、攝氏35度以上的極端高溫和熱浪最為常見，發達國家亦難倖免。近日熱浪席捲歐洲多國，法國、西班牙、德國等氣溫飆破40度；法國至少4名幼童因體溫過高不治。世衛總幹事譚德塞指，自6月下旬歐洲已錄逾1,300宗高溫相關的死亡個案，1.5億人生活在極端高溫下，電網面臨嚴峻考驗。

極端高溫奪走的還有教育。教育本可賦予孩子應對氣候變遷的能力，但學校卻是最常中斷的服務之一。2024年，全球有逾2.4億名學生因極端高溫等氣候災害無法上學。南亞47度高溫迫使菲律賓、孟加拉數百萬名兒童停課；英國至少有600間學校因近日熱浪而要關閉。 世界氣象組織預測，五年內全球平均氣溫有91%機率突破《巴黎協定》的1.5度升溫警戒線，極端天氣將更頻繁。UNICEF警告，至2050年代，受極端熱浪影響的兒童將是2000年代的八倍，洪水受災兒童則將增加三倍。