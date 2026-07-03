歲月流逝最真實的見證，未必是臉上的皺紋。尤其在這個醫美發達、保養有術的年代，60歲的人看起來像40出頭，人臉愈來愈靠不住，但小孩不會騙你。你身邊若有一個小孩，由她牙牙學語到長高長大，她就是你人生最準確、最殘酷，也最可愛的時鐘。

張詩晨是我家的大姪女，也是我家第一個小孩。第一個小孩的意思，就是全家人都沒有經驗，於是任何小事都可以變成全家大型會議：她讀幼稚園，我們緊張；她入小學，我們更緊張。後來她考入赤柱的聖士提反書院附屬小學，一間名副其實的happy school，教學方針靈活開放，重視探究式學習，她就在那裡度過了6年愉快又自由的小學時光。還記得她小一第一次參加班內小型話劇，扮「財神」。老師用一個個利是封替她釘出一頂財神帽，那頂帽又紅又金，喜氣洋洋，戴在她小小的頭上，簡直像一個迷你版財神爺剛剛從年宵市場跑出來，可愛到不得了。