1982年英方主動提出香港新界回歸的問題，此時滙豐也提出要重建舊滙豐銀行，有陰謀論者指出其目的是借助重建「搬錢」回老家，銀行自然不同意。設計比賽結果是英國老家的建築家中獎，其設計是全金屬外殼，非常前衛有太空感；當時承諾可保留大堂中央圓拱天花的馬賽克壁畫，這是很有價值的文物。但是在設計後期便靜悄悄取消，整個馬賽克天花被拆了，這是破壞文物，港英政府及社會當時都未有注意。

同樣，中選設計中的地面由玻璃建成，地庫的人抬頭可以看見地面人在頭頂行走；但若穿裙的女士在地面上行走就會春光乍洩，因而被取消。在建築中，滙豐大量使用英國顧問及材料，這可以幫助老家衰微的建築行業帶來生意。當時所用設計不少是沒有前例的創作，所以非常昂貴，以滙豐所用的高速透明玻璃電梯為例，屬世界首創，其造價一座電梯等如四座普通電梯。