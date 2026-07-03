皇后像廣場風水(四)

1982年英方主動提出香港新界回歸的問題，此時滙豐也提出要重建舊滙豐銀行，有陰謀論者指出其目的是借助重建「搬錢」回老家，銀行自然不同意。設計比賽結果是英國老家的建築家中獎，其設計是全金屬外殼，非常前衛有太空感；當時承諾可保留大堂中央圓拱天花的馬賽克壁畫，這是很有價值的文物。但是在設計後期便靜悄悄取消，整個馬賽克天花被拆了，這是破壞文物，港英政府及社會當時都未有注意。
同樣，中選設計中的地面由玻璃建成，地庫的人抬頭可以看見地面人在頭頂行走；但若穿裙的女士在地面上行走就會春光乍洩，因而被取消。在建築中，滙豐大量使用英國顧問及材料，這可以幫助老家衰微的建築行業帶來生意。當時所用設計不少是沒有前例的創作，所以非常昂貴，以滙豐所用的高速透明玻璃電梯為例，屬世界首創，其造價一座電梯等如四座普通電梯。
但滙豐不論價錢要完成此總部，有陰謀論者指是滙豐搬錢回老家；而這些前衛設計也有問題，例如玻璃電梯由一樓升起時，很多女士投訴裙底春光被洩，結果玻璃電梯貼上砂紙，完全失去花大錢的透明效果。滙豐選擇老家建築師也間接令他成為國際大師，香港建築業發達，但由於回歸前後政府不協助，香港建築師未能衝出國際，幫助香港第三產業的發展。所謂「文無第一，武無第二」，國際建築比賽到了決賽，往往是國家城市的政治較量而不是設計本身的優劣。
政府要協助建築師行業
香港建築師多年在外參加比賽不是沒有好成績，在下的學長也在巴黎國際比賽入三甲。國際的潛規則是比賽中選出入圍設計，然後某入選建築師所屬的國家元首、總理及市長會用一切政治公關手段，使本國建築師的設計奪獎。香港在九七前後，政府多年來只是放任本港建築師去參加國際比賽，單打獨鬥，從不協助，只有入圍但永不中選。
香港九七前建新機場，結果是英國老家建築師中獎，港英政府沒有協助培育本地建築師，結果本地專業都未能因有建築機場經驗而爭取到當年國內大批機場之工程，反而老家建築師爭奪了首都之機場建設，港英殖民地政府之傾斜政策，使本港人材漸漸失去國際競爭力。