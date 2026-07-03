香港網購成風，電商平台猶如雨後春筍般爆發增長。根據政府統計處今年4月發布的零售業銷貨價值臨時估計，整體零售額達314億港元，按年升8.6%，其中網上銷售表現尤其亮眼——銷貨價值臨時估計達30億港元，按年大幅增長30.6%，佔整體零售額近一成。近期內地電商強勢進軍香港市場，背後主因是內地電商市場漸趨飽和，「內卷化」競爭日益激烈，各大平台紛紛轉向境外尋求新增長點。為搶佔香港客源，平台相繼推出「包郵到港」、「包郵上門」等優惠，實現極速跨境物流，部分更提供免費退貨服務。

上月內地「618購物節」戰火更蔓延至香港，多個電商平台劈價促銷，其中龍頭電商京東響應購物節勢頭，在灣仔插旗開設佔地3萬方呎的實體店「京東Mall」，提供「先體驗、後落單」的一站式服務。

本港網購增速迅猛，亦帶動跨境簽帳顯著上升。以中信銀行(國際)為例，今年第一季客戶於中國內地的消費簽帳按年增長三成，該行預計增長動能將於下半年持續。

信銀國際瞄準跨境網購趨勢，上月與京東集團及Mastercard展開戰略合作，推出京東目前在港唯一聯營信用卡「中信銀行(國際)京東Mastercard卡」，在京東線上線下消費，卡主均可獲贈簽帳回贈及優惠，包括高達1,800港元限時迎新賞及高達10%現金回贈等。信銀國際個人及商務銀行業務總監袁妙齡(Wendy)透露，今次合作相信能精準鎖定具成熟消費力的優質客戶，實現互利共贏，同時為客戶提供「一卡通行」的金融服務體驗。