龍舟競渡為香港帶來活力

香港的6月，因龍舟而沸騰。從赤柱正灘到沙田城門河，從大澳水鄉到維港海濱，鼓聲此起彼落，彩旗隨風飄揚。今年恰逢國際龍舟邀請賽金禧周年，更迎來國際龍舟聯合會總部落戶香江。這些接連不斷的地區與國際賽事，不只是傳統節慶的延續，更為香港帶來地區、國際與社會的三重活力。
在地區層面，龍舟競渡已成為激活社區經濟的引擎。今年的赤柱國際龍舟錦標賽，便透過增設美食市集，將觀賽人潮轉化為實質消費，有啤酒攤位預計銷量上升三成，紀念品更被搶購一空。當賽事與周邊商戶聯乘推出優惠，小店的生意便隨之受惠。更值得關注的是，這些活動展現了社區的創新與韌性——大澳在新建的鹽田橋和寶珠潭橋上，首次實現「雙橋打開」讓龍舟通過，傳統習俗與現代基建得以巧妙配合。沙田、屯門等新市鎮，也將端午龍舟打造成凝聚新舊居民的年度盛事，增強了社區的歸屬感。
在國際層面，龍舟已成為香港最亮麗的文化名片。作為「現代龍舟運動的發源地」，香港今年是國際龍舟邀請賽五十周年，賽事規模空前，來自十六個國家及地區、逾二百二十支隊伍、超過四千五百名健兒同場競技。國際龍舟聯合會總部落戶香港，更標誌著這座城市作為龍舟運動國際樞紐的地位獲得肯定。許多外國選手和遊客專程來港，為的是體驗「真正的龍舟文化」。有居港二十多年的美國人感慨：「龍舟就是香港的精華。」結合非遺工作坊、傳統漁民盃等周邊活動，龍舟賽讓世界各地的參與者透過親身經歷，成為傳播中華文化的使者。
而在社會層面，龍舟運動強調團隊高度同步與協作的本質，使其成為連結社會各界的橋樑。專業人士、漁民後代、不同國籍的居港人士，都能在同一條船上並肩奮戰。近年越來越多傷健人士參與其中，更體現了社會的多元共融。香港人才辦公室亦曾藉龍舟活動，邀請內地和海外來港人士製作迷你龍舟，幫助他們融入本地文化、擴大社交圈子。
當槳起槳落之間，龍舟承載的不只是競賽的激情，更是香港經濟復甦、文化自信與社會凝聚的集體願景。這些水面上的律動，正為這座城市注入源源不絕的活力，正如龍舟破浪前行，香港也在這些活動中找到穩步向前的節奏，讓傳統與現代交織，本地與國際共融，為未來寫下充滿希望的註腳。
黃雨程(Nicole Wong)
南區區議員、新民黨青年委員會副主席(傳訊)。正宗90後，熱心從事地區服務，追求一步一腳印，踏出屬於自己的路。