龍舟競渡為香港帶來活力

香港的6月，因龍舟而沸騰。從赤柱正灘到沙田城門河，從大澳水鄉到維港海濱，鼓聲此起彼落，彩旗隨風飄揚。今年恰逢國際龍舟邀請賽金禧周年，更迎來國際龍舟聯合會總部落戶香江。這些接連不斷的地區與國際賽事，不只是傳統節慶的延續，更為香港帶來地區、國際與社會的三重活力。

在地區層面，龍舟競渡已成為激活社區經濟的引擎。今年的赤柱國際龍舟錦標賽，便透過增設美食市集，將觀賽人潮轉化為實質消費，有啤酒攤位預計銷量上升三成，紀念品更被搶購一空。當賽事與周邊商戶聯乘推出優惠，小店的生意便隨之受惠。更值得關注的是，這些活動展現了社區的創新與韌性——大澳在新建的鹽田橋和寶珠潭橋上，首次實現「雙橋打開」讓龍舟通過，傳統習俗與現代基建得以巧妙配合。沙田、屯門等新市鎮，也將端午龍舟打造成凝聚新舊居民的年度盛事，增強了社區的歸屬感。