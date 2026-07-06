肥佬放錯注碼在老美老癲特上

從黎智英的壹傳媒成功，看他就抽離自己所有，利用當年香港由國家所培養及給予的關係及資金，從而在香港從事成衣製造，到發展佐丹奴的全球零售成衣連鎖店，賺了全世界無數財富，轉而佈局沽盡製衣的佐丹奴，繼而賣掉自己發跡的根——香港所有物業，在日本、英、法、加、美等所謂民主西方國家，廣置大量不動產，更在加國旅遊重鎮，置有大量酒店物業，留下後路。

然而九七回歸前，出盡香港物業，從中國人生觀看，有地才有根觀念，就知黎漢奸早早就打算如反動不成，做不到香港太上之皇，就策騎絕塵而去。但是肥佬黎睇小中國共產黨，他將注碼盡放在老美老癲特上。初初小強想，鎖起老黎，老美開口隨手挪出交換條件，中國多少都會給美國老癲來一個面子，就會審完判完，整個黎漢奸保外就醫，中美就相安沒事，繼續交往喇！怎知習主席猶如毛主席，哼都沒有哼一聲，更懶得睬傻佬特。