早前，筆者的區議員辦事處及關愛隊，聯同香港教育大學舉辦了「長者一日大學生計劃2026」；也是連續第二年舉辦同類活動。逾40位來自大埔區的「老友記」到教大校園體驗大學生的生活，除了參觀校園與實驗室外，課堂內容還包括學習人工智能和操作機械人，並且到學生飯堂午膳，品嘗一下學生餐的味道！

「老友記」需要參加一個簡單「考試」，「及格」後方能「畢業」；在畢業禮上，他們更穿上正式的畢業禮袍和帶上「四方帽」。畢業禮承蒙教育局常任秘書長陳穎韶女士親臨主禮；陳女士亦聯同教育大學李子建校長、大埔民政事務助理專員郭鎮齊先生及小弟，分別向「老友記」頒授「畢業證書」！筆者以教育大學校董的身份走進班房「觀課」，發覺「老友記」在學習的熱誠和能力上，絕不比小朋友遜色；配合適當的教學方法和支援，可以有效地幫助他們掌握新技術和知識。人工智能便利了學習，亦創造新的就業機會；有關部門不妨作出深入研究，在人工智能的浪潮下，如何善用不同年齡階層，使就業市場和經濟可以健康增長。今次由「民政」聯乘「教育」的活動，不單讓「老友記」做了一日大學生，也讓教大的義工學生上了一天寶貴的德育課。教育大學其中一項重要使命，是培育「立德樹人」的好老師；同學們透過陪伴「老友記」記學習，體會「老吾老，以及人之老」的精神。