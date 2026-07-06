你得嘅，去馬啦！

承接上周專欄，我談到早幾年擔任培訓班導師時，因為一個低分評價而感到不爽。想不到該帖文引來點點迴響，其中一位網友的留言，又給我一個延伸啟發。

網友：「有冇辦法上你嘅課？」

我：「我暫未自己開班，因為要投入好多人力物力及時間。」

網友：「得嘅妳，一吹雞大把fans撐你啊！」

我：「咁我係咪開班你一定參加先，不管學費幾多？」

然後，網友便再沒有然後，對話結束。

我先感謝網友的支持，我相信他是一番好意，認為我有能力鼓勵我自己開班收學生。但有否想過，這種口頭禪式的「我撐你」、「你得嘅」、「去馬啦」，沒有考量別人真正的負擔能力，或許會推別人跌進深淵？