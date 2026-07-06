承接上周專欄，我談到早幾年擔任培訓班導師時，因為一個低分評價而感到不爽。想不到該帖文引來點點迴響，其中一位網友的留言，又給我一個延伸啟發。
網友：「有冇辦法上你嘅課？」
我：「我暫未自己開班，因為要投入好多人力物力及時間。」
網友：「得嘅妳，一吹雞大把fans撐你啊！」
我：「咁我係咪開班你一定參加先，不管學費幾多？」
然後，網友便再沒有然後，對話結束。
我先感謝網友的支持，我相信他是一番好意，認為我有能力鼓勵我自己開班收學生。但有否想過，這種口頭禪式的「我撐你」、「你得嘅」、「去馬啦」，沒有考量別人真正的負擔能力，或許會推別人跌進深淵？
我曾幾何時也是「幫兇」，一心想鼓勵別人，輸送滿滿的正能量。疫情期間，一位剛失業的朋友想轉型餐飲業，問我意見如何。我知他水頭未必充足，仔細老婆嫩，機會成本頗大，但見他雄心壯志，我便大力鼓勵他：「得嘅你，開舖大把朋友撐㗎！」結果他要借貸創業。疫情期間限聚令，出外用餐的人大幅減少，疫情未結束，餐廳已關門，朋友損失慘重。
我反思，其實我明知他的財政狀況未必應付到，但正因我們經常口痕式的「我撐你」，潛藏心態是他去馬又不是我去馬，他出錢又不是我出錢；朋友虧本了，我只在背後印印腳不用上身兼負責，只有他在前方獨自承受。情況有如我開班授課，需要找地方、準備課程大綱、釐定學費水平等物流事務，我想像到有多繁瑣，我根本沒有時間應付。最大問題是無人能保證有足夠學生報名，如果有人廉價式地說「得嘅妳，一吹雞大把fans撐你啊！」但他本人不予以實質支持，沒明確表示報名參與課堂的話，這種鼓勵就是不負責任。
所以，鼓勵別人不一定是好事，事前必須要了解對方是否有付諸實行的根基。如果明知對方連買麵包都難以應付，我寧可幫忙理性分析，都不會慫恿他「去馬啦，你得嘅」，否則便是好心做壞事。