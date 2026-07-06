坑口舞麒麟、親手砌斗栱 傳承學生中華文化

要讓學生認識中華文化，如果局限在課本裏，難免讓人覺得厚重；但如果能讓學生走進社區、親手體驗及感受歷史故事，那便是另一番風景。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、團結香港基金主辦及中國文化研究院策劃的「賽馬會『何以中華』文化大使計劃」，繼早前第一、二層次的一系列校園互動講座反應熱烈，較早前展開的第三層次的「優秀文化大使」重點培訓（第三層次培訓）亦深受學生歡迎。活動正式由學校走入社區，筆者帶大家直擊活動花絮！

深度體驗 文化傳承與培訓 第三層次培訓旨在邀請一眾對中華文化興趣濃厚的學生，在參加過第一和第二層次課程後，報名參加「優秀文化大使」培訓計劃的甄選。第三層次的課程以親身體驗學習為主，包括深度培訓工作坊、本地歷史文化考察，深入接觸中華文化的不同專題，早前所舉辦的的工作坊及戶外考察已多達30場！ 在「解拆、重組與營造：中式建築與斗栱製作工作坊」之中，學生化身古代工匠，課程教授了古籍《營造法式》的中國古建築智慧，解拆榫卯結構與美學，並且在導師指示下拼砌斗栱模型。導師接受訪問時認為，學生可以藉着工作坊，與不同學員互相合作，併砌出完整的斗栱，學習專注；同時把木工工藝承傳下一代。

感受國家級非遺魅力 另一場為本地歷史文化考察團，筆者有幸參與今次活動，並且與一眾學員深入西貢坑口，探索逾二百年歷史的客家文化。舞麒麟作為國家級非遺項目，不單是節慶的表演，更蘊含着客家族群的禮儀與團結。學員在導師指導下參與舞麒麟體驗、學習基本動作及麒麟樂，活動內容豐富，學員也顯得相當投入。

除了威武的舞麒麟，團隊更走進香火鼎盛的坑口天后古廟。這座始建於清朝的古建築，是漁民祈求風調雨順、國泰民安的地方，而且存有廟內最古老之物、逾百年歷史的鑄洪鐘。其實每逢天后誕，廟前會有麒麟參拜、點睛及「採青」，這份對神明的敬畏與鄉土歸屬感，正是最「活生生」的文化教材。

延續傳承之路：由校園走向社區