把微型藝術的火種，傳承下去！

當快樂微型藝術會會長十六年了，由最初被當地底泥、建議書全軍盡墨到獲認可，辦過海內外超過五十個免費展覽，代表香港巡迴世界。陪着我走的藝術家亦青春不再了。如何培養下一梯隊？是我迫切要達成的使命。

我成立NGO，膽粗粗寫計劃書給大灣區共同家園青年公益基金，幸獲接納，終於在六月底至七月初，舉辦了全港第一個青少年微型藝術培訓計劃，全免費，只收五十人。

我細心籌劃三十小時課程，親自教授第一課黯然銷魂飯及叉燒腸粉，然後由李嘉蓮老師教如何砌一個綠色排檔（繼而把所學都放入其中），更教雞脾、西多及紅豆冰、何國添老師教銻紙和鐵線造的風車、彭惠娟老師教橙和蘋果、李來有老師教紙造百合。此外，我們更安排到東華三院的萬國殯儀館參觀，為新作品《破地獄》作準備。