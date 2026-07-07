把微型藝術的火種，傳承下去！

當快樂微型藝術會會長十六年了，由最初被當地底泥、建議書全軍盡墨到獲認可，辦過海內外超過五十個免費展覽，代表香港巡迴世界。陪着我走的藝術家亦青春不再了。如何培養下一梯隊？是我迫切要達成的使命。
我成立NGO，膽粗粗寫計劃書給大灣區共同家園青年公益基金，幸獲接納，終於在六月底至七月初，舉辦了全港第一個青少年微型藝術培訓計劃，全免費，只收五十人。
我細心籌劃三十小時課程，親自教授第一課黯然銷魂飯及叉燒腸粉，然後由李嘉蓮老師教如何砌一個綠色排檔（繼而把所學都放入其中），更教雞脾、西多及紅豆冰、何國添老師教銻紙和鐵線造的風車、彭惠娟老師教橙和蘋果、李來有老師教紙造百合。此外，我們更安排到東華三院的萬國殯儀館參觀，為新作品《破地獄》作準備。
剛過去的周末，我們專誠安排旅遊車，由九龍塘接送同學們作考察之旅，參觀國際頂尖建築模型公司——香港港基模型RJ Models，由資深模型建築師Tony帶領大家深入生產線，了解公司發展歷程、大型項目流程運作，見識價值二百萬的最新3D打印和AI技術如何應用建築模型製作；藝術家Ian 親身示範噴槍上色。
在RJ一天課程內，同學們學懂為公仔上色和造樹、替排檔駁電亮燈。中午除了品嘗美味的自助餐外，更可聆聽由專登從印度趕回來的RJ創辦人張勁松阿Ray，分享奮鬥故事。他由白手興家到躋身世界級，經歷過碌爆七張信用咭出糧、深夜被行家闖入打砸所有模型，又試過被想瘋狂掠水的杜拜夥伴誣告，無辜入獄五天。他全憑堅持和熱情撐到今天，生意已擴展至印度、中東、美國、東南亞……他的故事，為同學帶來激勵和啟發！有同學隨即問，可否加入其公司？可見感染力非凡。
本星期四是畢業禮、我將從畢業作品中，選拔及頒發冠亞季及優異獎，送豐富現金獎，鼓勵同學追求卓越，加入團隊，為下一站奮鬥！