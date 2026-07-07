從百年承諾見一脈初心

港燈去年迎來在港供電135周年，並出版工程專著《港燈：電力可靠的百年承諾》。對我而言，這不僅是一本技術專著，更是一個跨越百年的智慧結晶，記錄了港燈由配電網絡規劃、建設、營運到維修的實務經驗，亦見證了幾代工程人員如何將「可靠供電」落實於日常生活。
港燈積極把這份百年經驗與業界及學界共享，體現了公司扎根香港、致力傳承的初心。該書已先後捐贈予香港工程師學會、多間本地大學及香港中央圖書館，中文版亦計劃於年內出版。
翻開書頁，書中不少篇章勾起我在港燈40多年的回憶。遠程終端裝置、開關設備、變壓器及電纜接頭等，都是我曾參與的工作。其中最難忘的是配電設備更換計劃的「引入遙控及自動化」，將當年2,000多個變電站納入遙距控制系統，令原本須到場操作的工作可在控制中心迅速完成。回望這一歷程，不僅是工程升級，更是港燈電網邁向自動化與智能化的重要一步。
可靠供電從來不是單一設備的功勞，而是整個系統長期協同運作的成果。從電網規劃、設備監控，到日常巡查、維護以至事故應變，各環節環環相扣、缺一不可。正因如此，港燈的供電可靠度近年屢次達至99.9999%以上的世界級水平。換言之，每名客戶每年平均非計劃停電時間少於30秒。數字看似短暫，背後承載的是代代相傳的智慧與經驗。
今天，人工智能正推動智能電網發展，實現預測性維護，為電力工程開創新局。然而無論科技如何進步，我始終深信，最重要的仍是那份初心—— 一代人點亮一段路，下一代人接力前行。期望透過《港燈：電力可靠的百年承諾》總結智慧、分享經驗，將這份「穩定可靠」的精神承傳下去。