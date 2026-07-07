從百年承諾見一脈初心

港燈去年迎來在港供電135周年，並出版工程專著《港燈：電力可靠的百年承諾》。對我而言，這不僅是一本技術專著，更是一個跨越百年的智慧結晶，記錄了港燈由配電網絡規劃、建設、營運到維修的實務經驗，亦見證了幾代工程人員如何將「可靠供電」落實於日常生活。

港燈積極把這份百年經驗與業界及學界共享，體現了公司扎根香港、致力傳承的初心。該書已先後捐贈予香港工程師學會、多間本地大學及香港中央圖書館，中文版亦計劃於年內出版。