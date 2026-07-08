Gettysburg 蓋茨堡之戰

機緣巧合之下，筆者得以日前造訪蓋茨堡之戰(Battle of Gettysburg)古戰場。月前參觀関ケ原古戰場紀念館的時候，得悉紀念館方面特別與蓋茨堡之戰和滑鐵盧之戰有關方面取得聯繫，將三場大戰合稱為世界三大會戰，想不到這麼快便有機會到訪蓋茨堡。 蓋茨堡之戰為美國內戰中死傷最慘重、最血腥的會戰，經常被視為美國內戰的轉捩點：雙方總兵力超過15萬人，在三天的激戰中，雙方傷亡超過5萬人。會戰在1863年7月1日至3日進行，因此今天人們多與美國獨立紀念日一併紀念。

此役是由北方聯邦軍喬治‧米德(Meade)少將所率領之波多馬克軍團抵擋由南方邦聯軍的羅伯特‧李(Lee)將軍所部北維吉尼亞軍團之進攻，獲得決定性勝利，終結了李將軍最後一次入侵美國北方各州的軍事行動。雖此役被視為戰爭的轉捩點，但實質上是場遭遇戰，事前雙方也沒有料到會在這裏爆發一場大戰。 筆者首先參觀古戰場的古裝重演，那裏除了有騎兵和炮兵表演之外，也有穿著古裝的人設置營地，重現當時的軍旅生活。雖然表演規模不大，但想到他們要在38度高溫下穿著厚實的古裝來表演，實在是非常投入和敬業。