並讀與細讀，是欣賞文學作品的好方法。這是筆者在2024年2月25日參加香港中央圖書館主辦的2024年中文文學(散文)創作講座後得到的收穫。
主講人潘步釗博士首先引導我們朗讀三首唐詩：李益的《喜見外弟又言別》、杜甫的《江南逢李龜年》及李商隱的《夜雨寄北》。第一首詩重現詩人同表弟久別重逢又匆匆話別之情景，採用白描手法，以凝鍊語言和生動描寫，重現亂離中人生聚散的典型場面，抒發真摯的至親情誼。第二首是杜甫在安史之亂後，漂泊到江南一帶，和流落的宮廷歌唱家李龜年重逢，回憶起在岐王和崔九的府第頗繁相見和聽歌的情景而感慨萬千：「正是江南好風景，落花時節又逢君。」這首詩是杜甫晚年創作生涯中的絕唱。第三首是李商隱寫給遠在北方妻子，希望早日回家團聚，與妻子共坐，「何當共剪西窗燭」，深夜暢談。全詩蘊藏無限深情於無華的詞語之中。三首詩都描寫人類情感真摯的一面-在亂世中飄泊，聚散無時，令人感觸無限。
潘博士接著舉出一個兩人共寫一題之經典案例：1923年8月，兩位優秀文人兼好友俞平伯和朱自清同遊秦淮河，其後約定以《槳聲燈影裏的秦淮河》為共同的題目，兩人各作散文一篇，風格技巧和情思不同，都是佳作，兩者互相呼應，各有千秋而傳世，成為現代文學史上一段佳話。
並讀，可比較兩篇文章。必須首先認真閱讀(即文本細讀)，然後理解、賞析和感受。如果你較喜歡其中一篇，宜從下列角度去說明原因：情感、表達手法、語言、風格、說理。
潘博士最後指出，我們不能懶怠，要看很多文章，才能產生好作品。把兩篇文章放著一起看，得到的回報總勝過單獨看一篇。端的是真知灼見啊！