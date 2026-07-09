並讀與細讀，是欣賞文學作品的好方法。這是筆者在2024年2月25日參加香港中央圖書館主辦的2024年中文文學(散文)創作講座後得到的收穫。

主講人潘步釗博士首先引導我們朗讀三首唐詩：李益的《喜見外弟又言別》、杜甫的《江南逢李龜年》及李商隱的《夜雨寄北》。第一首詩重現詩人同表弟久別重逢又匆匆話別之情景，採用白描手法，以凝鍊語言和生動描寫，重現亂離中人生聚散的典型場面，抒發真摯的至親情誼。第二首是杜甫在安史之亂後，漂泊到江南一帶，和流落的宮廷歌唱家李龜年重逢，回憶起在岐王和崔九的府第頗繁相見和聽歌的情景而感慨萬千：「正是江南好風景，落花時節又逢君。」這首詩是杜甫晚年創作生涯中的絕唱。第三首是李商隱寫給遠在北方妻子，希望早日回家團聚，與妻子共坐，「何當共剪西窗燭」，深夜暢談。全詩蘊藏無限深情於無華的詞語之中。三首詩都描寫人類情感真摯的一面-在亂世中飄泊，聚散無時，令人感觸無限。