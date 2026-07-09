海陸空「速遞」全球鮮活到大灣區

作為全球首屈一指的國際航空樞紐，香港除了是不少旅客轉機前往不同目的地的首選，也是貨物轉運的重要據點。作為全球航空貨運「世一」，其中一項成功要素就是因應市場不同的付運需求而設計產品和服務。大灣區近年已成為優質鮮活貨品的重要增長市場，因此一個全面整合、橫跨航空、陸路及海運的鮮活貨品多式聯運網絡最近正式建立，積極回應市場需求。
這海陸空三路，包括全新駁船冷凍鏈服務連接香港國際機場和東莞國泰貨運站、「空陸鮮活產品專屬快線」服務由跨境冷鏈貨車經由港珠澳大橋送抵澳門，與及香港至廣州的空對空運輸服務。
駁船冷凍鏈服務將冷藏鮮活貨品由香港整板貨物進口至大灣區，毋須拆板處理，駁船直達東莞國泰貨運站，收貨人即可於碼頭的專屬冷藏設施提貨。駁船服務的開出時間更具彈性，提供兼具成本效益及靈活船期的選擇。
「鮮活快線」現經由港珠澳大橋延伸至澳門，鮮活貨物在香港國際機場落機後直接出發，跨境冷凍車最快四小時即可送達澳門，當中已包括所需的清關及檢疫程序，而由於貨物已經香港海關預先清關並封條密封，故在陸路邊境毋須再次檢查。貨運站24小時運作，空陸聯運全程不間斷，大受當地高端零售及酒店市場歡迎。
至於「空對空」方面，國泰現時每日最多三對往返香港及廣州航班，除了大大便利轉機旅客，航班客機的腹艙運力提供更便捷貨運選擇，更可精準銜接批發市場的營運周期。
三條海、陸、空多式聯運航線，均在同一貨運生態系統內包含在單一空運提單，並同樣依照國際航空運輸協會(IATA)鮮活貨物運輸認證的專業標準運作。付運商可藉日趨成熟的多式聯運服務，進一步開拓大灣區這蓬勃的消費市場。香港國際機場近年共15度榮膺全球最繁忙貨運機場，這海陸空一體化的鮮活貨品多式聯運網絡，加上不斷加強的國際航空網絡連繫，可鞏固香港作為大灣區國際貨運門戶的角色和國際領先的航空貨運樞紐地位，令這「世一」地位進一步提升。