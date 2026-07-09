海陸空「速遞」全球鮮活到大灣區

作為全球首屈一指的國際航空樞紐，香港除了是不少旅客轉機前往不同目的地的首選，也是貨物轉運的重要據點。作為全球航空貨運「世一」，其中一項成功要素就是因應市場不同的付運需求而設計產品和服務。大灣區近年已成為優質鮮活貨品的重要增長市場，因此一個全面整合、橫跨航空、陸路及海運的鮮活貨品多式聯運網絡最近正式建立，積極回應市場需求。

這海陸空三路，包括全新駁船冷凍鏈服務連接香港國際機場和東莞國泰貨運站、「空陸鮮活產品專屬快線」服務由跨境冷鏈貨車經由港珠澳大橋送抵澳門，與及香港至廣州的空對空運輸服務。