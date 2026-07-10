朱維德教我廣博

又一位傳播界前輩逝世——人稱「朱翁」的朱維德(圖中)。我與朱翁接觸不多，而且年事已遠，難免有點記憶模糊。不過，交友之道，貴在質量；所以，雖然已是四十多年前的事，但如今想起，仍感到朱翁所教，令我終身受用。 我1973年入行新聞界，那時朱翁已是無線電視新聞部和節目部重臣。他報道新聞時的形象吸引無數觀眾，具說服力的表達也令人折服。不過，他不用出外採訪，所以我一直未有機會當面討教。後來，佳藝電視在1978年8月22日一夜之間忽然倒閉，我全程採訪，從此踏入侯門深似海，搖身一變當娛記。就在這機緣巧合之下，我經常進出電視台，反而有機會與朱翁聊天，乘機偷師。

交淺言深之後，朱翁對我最大的啓發，竟是來自別人的問題。有行家問我，為甚麽從港聞記者轉為娛樂記者？我還未來得及回答，朱翁已說，採訪新聞的關鍵在於投入，懂得發掘消息；能夠找到好新聞，跑哪一條線也無所謂。 他輕輕一語，令我更加輕裝上陣，決定用港聞方法入手，想出很多採訪娛樂新聞的創新角度。我不着重藝員新聞，反而多採訪娛樂圈與社會的關係，例如收視率高低怎樣反映社會狀況？電視和電影圈的創作團隊怎樣鬥智鬥勇？娛樂圈高層怎樣爭奪市場？千奇百怪，既反映現實，也反映人性。久而久之，我報道的新聞不是娛樂和藝人，而是上升到整個香港層面。

後來，無線和麗的(亞洲電視前身)爭奪與廣州合作，我更跳出電視圈採訪，消息更快，獨家新聞也多，電視台高層有時也會主動問我。由那時起，我進入高層辦公室一般不會預約，熟不拘禮了。 朱翁除了新聞報道外，還主持旅遊、清談、生活知識等節目，更親自帶隊尋幽探秘。香港的一些歷史古蹟，例如佛頭洲稅關遺址和殘碑，據聞就是他發現的。他對我說，他要求自己涉獵廣博，才能應付不同節目的需要。他的言行逐步引我思考，採訪新聞也要廣博，否則可能一葉障目，難知真相，甚至被人誤導，間接傳謠。