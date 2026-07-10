AI賦能品牌偏好：社交媒體時代的新戰略

在社交媒體持續升溫的背景下，推薦算法逐步精進，實現了透明化和更為個性化的內容分發。消費者的購買行為呈現出明顯的碎片化特徵。一方面，算法驅動了品牌面臨挑戰，而其內容在算法驅動中可能失去獨特性，同質化風險增高。

品牌偏好指消費者在認知、情感與行為上對某品牌的優先選擇傾向，體現對品牌的認知和聯想能力，使消費者購買意願增強。AI技術以數據為基礎，可分析用戶需求，進一步增強品牌與消費者之間的連接。

個性化推薦：AI通過數據分析實現用戶定位。例如，Netflix的推薦系統驅動超過80%的內容觀看量；Nike Fit則應用AI掃描腳形，提供精準鞋碼建議，大幅提升顧客黏性。