江戶東京博物館

這是四月份才重新開幕的博物館，講述從江戶到東京400年的都市發展史。博物館的外形仿照日本傳統的高架式倉庫；一進門已令人讚歎，按照原型仿造的日本橋，左側是代表江戶時代的大名屋敷，右側是近代東京的洋式百貨公司。 展覽分為兩部：1603-1868的江戶時代、1868-2010的東京。整個展覽以實物和模型虛實相配，加上可視化極高的圖表和圖像搭配說明，摒棄了傳統博物館的展品加文字方式，讓觀眾感到趣味不沉悶。現場所見，有大量日本的中小學生，興致勃勃的拿著小本子在認真做筆記。

有人說東京是一座有故事但沒實物的城市：1657年明歷大火，燒毀三分之二城市建築；1923年關東大地震，引發大火燒死近10萬東京市民，85%房屋被毀，其中38,000人就死在江戶東京博物館所處的墨田區兩國；1945年東京大空襲，燃燒彈殺死了十多萬人，50%房屋被燒毀。 光這三次的巨大災難，已經讓東京的古老街區和歷史建築所餘無幾；因此我們看見的東京都是現代城市的模樣。與東京同時受歐美文化和西方現代化影響而發展起來的上海，保留下來華洋雜處的城市舊貌明顯就豐富許多。