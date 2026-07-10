穩中求進、務實有為：評李家超政府施政成效與未來展望

回顧過去幾年，行政長官李家超帶領特區政府，在風起雲湧的內外環境中，著實展現了「以結果為目標」的施政決心。李家超及一眾問責官員，不僅在維護社會繁榮穩定上交出亮眼成績，更在推動經濟轉型、改善民生福祉方面展現了應有的魄力與擔當。本屆政府在管治團隊的凝聚力、政策創新的推動力，以及融入國家發展大局的執行力上，均有值得肯定的表現。然而，筆者認為，外部環境的挑戰仍然不容輕視，政府需持續具備前瞻性思維，在土地規劃、醫療融資等長遠議題上大膽破局，同時在創新科技的投入上持續加碼，方能確保香港的長遠競爭力。

適逢政府正就香港有史以來第一份五年規劃展開公眾諮詢，特首李家超深入闡述了這份規劃的核心理念、制度意義及對未來香港的深遠影響。從他的字裡行間，可以清晰感受到特區政府在新發展階段的治理新思維——既要以「拳頭產業」開疆拓土，亦要以「固本培元」厚植民生根基，兩者並重、相輔相成。具體而言，香港需要依靠金融和創科等「拳頭產業」驅動經濟發展，鞏固其作為國際金融中心和創新科技中心的核心競爭力；與此同時，亦必須做好醫療、教育、房屋等「固本培元」的民生工作，確保經濟成果能夠真正惠及廣大市民。

金融業是香港的傳統優勢，創科則是香港的未來引擎。在國家「十五五」規劃的戰略支持下，香港需要積極強化其作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心的功能，同時加快北部都會區建設，打造深港創科協同的新格局。筆者認同特首的遠見：要讓市民真正從發展中獲益，政府在醫療、教育和房屋等民生範疇亦需持續加大投入，讓市民在未來五年切身感受到香港正在變得更好。 不得不說，過去多年特區政府雖有著不同的十年或長期發展藍圖，但這些藍圖往往缺乏系統性的執行步伐，各政策局之間的工作節奏參差不齊，難以形成合力，有時甚至因步伐不一而拖慢整體發展進程。五年規劃的最大制度突破，正在於它能夠統一各個決策局的工作節奏，讓各政策局在同一框架下互相配合、協同推進——這是一個意義深遠的管治變革與創新。香港的政府架構向來以政策局各自為政、各有側重為特點，部門間的橫向協調一直是施政的難點所在。五年規劃的引入，實際上是為整個政府架構建立了一套統一的「作業系統」：各政策局在共同的目標框架下制定年度工作計劃，既保留各局的專業自主性，又確保整體方向的高度一致。這種「統一節奏、各司其職」的施政模式，有助政府更聚焦地分配資源，並在複雜的政策議題上定出清晰的發展優次。

政策延續性，是良好治理的基石之一。確保重大發展項目和民生政策能夠持續推進，對於需要長周期投入的政策範疇尤為重要。無論是北部都會區的開發建設、醫療體系的深層次改革，還是教育制度的優化提升，都需要跨越單一政府任期的持續努力，而五年規劃的跨屆特質正是為這些長遠工程提供了最可靠的制度保障。 在國家「十五五」規劃綱要的港澳專章中，香港的定位出現了一個意味深長的轉變：由「更好融入國家發展大局」，提升為「更好融入和服務國家發展大局」。李家超指出，這一字之差，反映了國家對香港為高質量發展帶來價值和貢獻的充分認同，亦對特區政府的治理思維提出了更高要求——必須更加積極主動，不斷思考如何服務國家。從「融入」到「融入和服務」，是香港角色的一次歷史性躍升，要求特區政府在制定政策時，不僅著眼於香港本身的發展需要，更要思考香港如何在國家整體戰略中發揮獨特而不可替代的作用。因此，北部都會區、引進辦、港深創新及科技園等，在未來定必是政府的核心關注所在，成為推動香港經濟深刻轉型的重要抓手與戰略平台。