肥佬與鄭大班由兄弟到反枱

約1990年我在天天日報與電油卡推廣事情，與何國輝合作，並得到認可，從而奪取到《壹週刊》發行工作，而認識黎智英。所以，有機會在肥佬黎身旁觀察到他的做人做事及經商之路。他由對出版一竅不識，到盡窺經營傳媒之道，當然是找人介紹認識到大班鄭經翰。

鄭大班當時成功將西方事物帶來東方之珠，出版了帶有新氣象、又大紅大賣的《資本雜誌》及《花花公子》，後者創刊有港姐鄭文雅，高雅不低俗，而女神雜誌令鄭大班成為當時的出版之神。肥佬把有「10點前特首」稱號的大班鄭經翰，奉為圭臬，向他學習傳媒之道，視老鄭為老師，更花近半年時間在《資本雜誌》編採部，每天親自學習傳媒管理，直至自我感覺有成，就在《資本雜誌》樓下租賃物業，開始創辦他的第一本刊物，即傳奇的《壹週刊》。他更從老鄭關係物色員工，當年開創年輕化新傳媒新風氣的鄭經翰，就給黎智英全面吸收功力，學了傳媒經營知識。