肥佬與鄭大班由兄弟到反枱

約1990年我在天天日報與電油卡推廣事情，與何國輝合作，並得到認可，從而奪取到《壹週刊》發行工作，而認識黎智英。所以，有機會在肥佬黎身旁觀察到他的做人做事及經商之路。他由對出版一竅不識，到盡窺經營傳媒之道，當然是找人介紹認識到大班鄭經翰。
鄭大班當時成功將西方事物帶來東方之珠，出版了帶有新氣象、又大紅大賣的《資本雜誌》及《花花公子》，後者創刊有港姐鄭文雅，高雅不低俗，而女神雜誌令鄭大班成為當時的出版之神。肥佬把有「10點前特首」稱號的大班鄭經翰，奉為圭臬，向他學習傳媒之道，視老鄭為老師，更花近半年時間在《資本雜誌》編採部，每天親自學習傳媒管理，直至自我感覺有成，就在《資本雜誌》樓下租賃物業，開始創辦他的第一本刊物，即傳奇的《壹週刊》。他更從老鄭關係物色員工，當年開創年輕化新傳媒新風氣的鄭經翰，就給黎智英全面吸收功力，學了傳媒經營知識。
肥佬黎利害，是他從國內經澳門到香港，由製衣業已故政經紅人張鑑泉及家族，教懂他經營製衣業，從而成就他的公明織造，及日後的佐丹奴，以簡便衣著打下零售的成功模式，資金充足，他照辦煮碗到傳媒業。肥佬初創傳媒，第一步最成功的，就是請了當時從事廣告公司軟件創作工程的神童輝，也是由鄭大班老友潘啟迪推薦進入創辦期間的《壹週刊》，其實《壹週刊》的早期員工，好多都是同大班有關係的！所以當年人人都話黎智英是鄭經翰徒弟，當年的肥佬沒有否認㗎！到了《壹週刊》成功，黎智英就因為這一句有關師傅徒弟的傳說，令他們兩兄弟反枱。