早前，國際著名管理顧問公司「麥肯錫」McKinsey & Company發表了一份報告，探討在AI 時代，甚麼樣的人最有價值？報告指出三類型的人才最有價值： 1. 判斷型人才：重點不在執行，而在選擇。這類人能判斷甚麼該做、甚麼不該做，能辨識 AI 輸出的對錯，也能在複雜資訊中排序優先級。本質上，是從「做事的人」變成「決策的人」。掌握豐富知識的人，方能作出迅速及正確的選擇。如果只靠AI去找答案，卻沒有思辨的學習過程把知識內化，加以應用，只會成為AI年代的失敗者！

2. 共享型人才：重點不在經驗多，而在可複用。這類人能把經驗沉澱成 SOP、提示詞或模板，讓能力可以被團隊複用，並把隱性經驗顯性化。本質上，是從「個人能力」變成「系統能力」。這正是萬世師表孔子所指的「己欲立而立人，己欲達而達人」的大智慧；以自己的能力為他人賦能，最終達致團隊高效成果，使自己成為成功關鍵，必然在事業上平步青雲！相反，一些自私短視的人，往往不肯幫助/造就他人，只顧自己邀功，其實是愚不可及！ 3. 自驅型人才：重點不在被安排，而在主動推動。這類人不等任務，而是主動定義問題；會對某個領域持續投入，並在行動中不斷迭代自己。本質上，是從「執行驅動」變成「內生驅動」。筆者常勉勵年輕人，僱主叫你做「1、2、3」，你應該主動再做「4、5、6」去超越僱主的期望。