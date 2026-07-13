最近錄影HOY節目《我要做主播》時，突然有一個感悟。我們經常說把自己的興趣變成事業是開心事，但我不同意，反而在工作中找到興趣會更幸福。

我從來沒花心神思考自己當年怎樣做到，或做好新聞報道員，因為那從來不是我想發展的職業路途。只是當年很多舊同事離職，突然多出空缺，我才有機會補上，九成運氣一成努力。直至拍攝該節目，幕後工作人員問我如何練習讀稿，才細心思考作為「I人」的我當年如何應付。

轉職電視台前，我曾短暫擔任電台正點新聞報道員，一直讀得不好，報天氣「海洋氣流」讀成「海洋氣油」。轉新工後，老闆竟大膽安排我報新聞，於是我迫自己開著24小時新聞台，跟著字幕與新聞報道員一起讀，學習他們的速度及語氣。起初很不順暢，但慢慢練習，流暢地完成一篇報道，內心感到難以形容的愉悅。後來我挑戰難度，上網隨便挑選岩巉稿件，以新聞報道控讀出，順利完成時，就像打機過關一樣，滿足感大增，從工作中找到樂趣，這個興趣維持到現在。