最近錄影HOY節目《我要做主播》時，突然有一個感悟。我們經常說把自己的興趣變成事業是開心事，但我不同意，反而在工作中找到興趣會更幸福。
我從來沒花心神思考自己當年怎樣做到，或做好新聞報道員，因為那從來不是我想發展的職業路途。只是當年很多舊同事離職，突然多出空缺，我才有機會補上，九成運氣一成努力。直至拍攝該節目，幕後工作人員問我如何練習讀稿，才細心思考作為「I人」的我當年如何應付。
轉職電視台前，我曾短暫擔任電台正點新聞報道員，一直讀得不好，報天氣「海洋氣流」讀成「海洋氣油」。轉新工後，老闆竟大膽安排我報新聞，於是我迫自己開著24小時新聞台，跟著字幕與新聞報道員一起讀，學習他們的速度及語氣。起初很不順暢，但慢慢練習，流暢地完成一篇報道，內心感到難以形容的愉悅。後來我挑戰難度，上網隨便挑選岩巉稿件，以新聞報道控讀出，順利完成時，就像打機過關一樣，滿足感大增，從工作中找到樂趣，這個興趣維持到現在。
相反，離開傳媒行業後，我嘗試把興趣變成事業，發現原來是一件痛苦的事。當年轉職做OL，工作穩定，空暇時間多了，便與同事一起報讀皮革班，結果一試愛上。曾經每天到深水埗大南街買皮革，專程飛到日本日暮里買工具，再通宵製作卡片套、銀包、手袋。因為太沉迷，當時索性推出自家皮革製品。
我第一次帶著自己的作品，到石硤尾賽馬會創意藝術中心參與藝墟，當時親身體會到藝術文化人及零售業從業員的苦況。一來我的心血之作未必有人欣賞，二來站足一整天，可能只賣到幾件貨，收入抵銷不了製作成本；又一直想追著關鍵績效指標，即KPI，整個過程有點折磨。結果，我由最初極度喜歡皮革製作，到滲入自己不喜歡的營商元素，漸漸失去平衡，慢慢唾棄了。
我奉勸一句，把自己的興趣變成事業，不是想像般幸福。如果想保護興趣幼苗，施主，回頭是岸！