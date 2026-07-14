《萬世巨星》反英雄史詩式音樂劇，震撼！必看！

本劇以猶大（左）的視覺，說出出賣耶穌（右）的故事。兩位演員在劇終時手牽手謝幕。(作者提供)

《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar）是作曲家Andrew Lloyd Webber和作詞人蒂姆·賴斯Tim Rice合作獲空前成功的第一部音樂劇，講述耶穌死前七天的史詩式故事。它以搖滾音樂劇的方式突破性地呈現，擺脫了耶穌神聖不可侵犯的精神包袱，把正反角色都回歸到「人」來看待，突顯了每人內心的矛盾和迷惘，無論是：

出賣耶穌而內心掙扎重重的猶大、

不能自拔地愛上耶穌，而感困惑的抹大拉的馬利亞、

三次不認耶穌的彼德、以致

叩問天父，為什麼要容許敵人殘殺自己的耶穌，

尤其是《Gethsemane (I Only Want to Say)》一曲，由走上絕路的耶穌如泣如訴地唱出，充滿了震動人心的爆炸力。耶穌不再是高高在上的神靈，而是懼怕死亡，感到屈結的脆弱靈魂，凡夫俗子都會感到深刻的共鳴。今次飾演耶穌 的Luke Street，尤其唱得好。