《萬世巨星》反英雄史詩式音樂劇，震撼！必看！

《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar）是作曲家Andrew Lloyd Webber和作詞人蒂姆·賴斯Tim Rice合作獲空前成功的第一部音樂劇，講述耶穌死前七天的史詩式故事。它以搖滾音樂劇的方式突破性地呈現，擺脫了耶穌神聖不可侵犯的精神包袱，把正反角色都回歸到「人」來看待，突顯了每人內心的矛盾和迷惘，無論是：
出賣耶穌而內心掙扎重重的猶大、
不能自拔地愛上耶穌，而感困惑的抹大拉的馬利亞、
三次不認耶穌的彼德、以致
叩問天父，為什麼要容許敵人殘殺自己的耶穌，
尤其是《Gethsemane (I Only Want to Say)》一曲，由走上絕路的耶穌如泣如訴地唱出，充滿了震動人心的爆炸力。耶穌不再是高高在上的神靈，而是懼怕死亡，感到屈結的脆弱靈魂，凡夫俗子都會感到深刻的共鳴。今次飾演耶穌 的Luke Street，尤其唱得好。
本劇從出賣耶穌的門徒猶大觀點出發，顛覆了傳統的視角，把二千年前的故事拉到現代。猶大責怪耶穌漸漸變得無法掌控他的追隨者，擔憂他們可能被羅馬帝國視為威脅而遭到嚴厲鎮壓。（《Heaven On Their Minds》），因而萌生而告發及鏟除耶穌的念頭。後來見耶穌被施以酷刑，又痛不欲生走上自殺之路。
這不正是今日全世界群眾運動常見的死胡同嗎？
因此，Andrew Lloyd Webber敢於走出大師巴赫《馬太受難曲》的窠臼，要用搖滾這種強烈反權威的音樂風格來寫。Tim Rice像我們的白居易，歌詞淺白易明，卻達到錐心之痛，《Superstar》是猶大死後靈魂化作重唱組曲的主題歌曲，反映這個經典聖經故事的現代意義。
《萬世巨星》雖然是寫於半世紀前，今日看來仍清新活潑，是我今年看過最好的的音樂劇！