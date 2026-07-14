香港麥當勞開創新生代「職場商學院」4年培育近290位管理人才

香港麥當勞繼續踐行「以人為本」理念，早在2023年便打頭陣，推出《管理發展專業文據架構第5級》課程，為年輕人打造一個「職場商學院」，讓員工邊工作邊進修。課程至今已培育近290名餐廳總經理畢業，獲取相當於學士學位的資歷。課程涵蓋業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管及值班管理七大單元，由公司全額資助，員工可在工作期間累積實戰經驗及薪酬，同時提升管理能力。
香港麥當勞現有逾18,000名員工，其中約8,000人為24歲或以下。管理層積極培育年輕人才，DSE畢業生加入見習經理計劃後，最快30個月可晉升為餐廳總經理。多名Gen Z餐廳總經理表示，年齡相近有助與年輕同事建立互信及有效溝通，並鼓勵員工把握發展機會。香港麥當勞行政總裁黎韋詩指出，公司持續投放資源栽培人才，期望培養具備專業知識、創新思維及領導能力的新一代領袖。首屆畢業生郭綺雯更榮獲麥當勞全球最高榮譽之一「The Global Ray Kroc Award」，躋身全球前1%餐廳總經理，印證培訓成果。
此外，為支持DSE考生，麥當勞將於7月15日透過App推出「$1 McCafé即磨黑咖啡」及「$1大可樂」優惠，為放榜學生打氣，並鼓勵有志投身餐飲管理的年輕人加入麥當勞，開展職業發展之路。