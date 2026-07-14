香港麥當勞開創新生代「職場商學院」4年培育近290位管理人才

香港麥當勞繼續踐行「以人為本」理念，早在2023年便打頭陣，推出《管理發展專業文據架構第5級》課程，為年輕人打造一個「職場商學院」，讓員工邊工作邊進修。課程至今已培育近290名餐廳總經理畢業，獲取相當於學士學位的資歷。課程涵蓋業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管及值班管理七大單元，由公司全額資助，員工可在工作期間累積實戰經驗及薪酬，同時提升管理能力。