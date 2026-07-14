美國霸權逐漸瓦解

2026年7月4日，美國立國二百五十周年。這位長期以「民主燈塔」與「世界警察」自居的太平洋霸主，在二戰後主導建立北約及多邊貿易框架；冷戰結束後，更積極輸出新自由主義秩序，推動全球貿易自由化、資本流動與供應鏈重組。這套以美國為核心的價值觀，在後冷戰時期締造了大國間相對和平的階段，全球貿易額大幅增長，跨國企業主導的價值鏈重塑我們對科技、資訊以及世界經濟結構的認知。 誰會料想到，看似牢不可摧的戰後美國霸權穩定，如今卻遭帶有濃厚本土色彩的右翼民粹主義運動，從內部逐步瓦解。

這股民粹論述常將國內不公、製造業流失、技術外流與產業空心化，一概歸咎於「中國衝擊」與全球供應鏈重組。這種敘事刻意把一系列結構性問題，簡化為單一外部敵人。但數據顯示，美國與西方國家恰恰是這套自身設計的全球化秩序中，最明顯且最大的經濟受益者。千禧年後，美國名義GDP佔全球份額長期維持約四分之一，遠高於其他任何單一國家；美元至今仍佔全球外匯儲備約57%至58%，享有低成本融資優勢，並賦予美國金融制裁的「武器特權」。在聯合國、北約、世貿體系中，美國均享有主導位置，話語權超越多數國家。

經濟方面，已發達國家利用新興市場廉價勞動力，將組裝成本壓至極低。美國跨國企業在知識產權、品牌、設計及金融服務等高端環節賺取了大部分利潤。多項全球價值鏈研究指出，即使在較新型號iPhone中，中國組裝及部分零部件廠商所獲取的直接價值增加仍相對有限，每部手機僅得數美元至數十美元，佔零售價比重不高。相反，大部分利潤與價值仍由美國的Apple公司所賺，估計佔比可達一半以上，視具體研究與定義而定。 當財富高度集中於社會精英和壟斷資本時，美國不少勞動階級的收入卻與國家發展程度脫節。製造業、工業等崗位流失，向上流動的階梯看來遙不可及，「美國夢」逐漸沖淡。

這些現象漸漸成為民粹敘事的土壤：美國工人「應得」的工作被中國為首等發展中國家「盜去」。正如喬姆斯基(Avram Noam Chomsky)等學者所指出，全球化的經濟成果，並未均衡地讓美國本土各階層所分享。但這些收入和工作的流失，並非源自海外勞動者的「陰謀計算」，而是基於美國企業追求利潤最大化的資本邏輯導致。諷刺的是，如今在演說台上高呼要為美國工人「帶回工作」的政客，本身正是外包生產「中國製造、美國銷售」模式的長期既得利益者。 更有趣的矛盾在於，特朗普政府目前最熱衷使用的外交武器——經濟制裁，恰恰是建立在其親手打造的全球化金融網絡之上。今年5月，美國擴大對古巴軍方商業集團GAESA及鎳鈷礦業的二級制裁，正是美式霸權內在衝突的縮影。美國一方面標榜自由貿易與規則秩序，另一方面卻利用法律延伸管轄權，迫使外國金融機構「歸隊」，否則就一起封殺。這不單切斷古巴的外匯來源，更擾亂全球關鍵礦產的供應鏈。