隨著人口高齡化的趨勢，社會對認知障礙症的關注和了解亦逐漸提升。於大埔富善邨、三門仔新村及聯益漁村推行的「埔」築愛——大埔區認知障礙友善社區服務計劃(註)，透過培訓「認知障礙症守護員」和組織照顧者互助小組，以及建立跨界別協作平台及轉介機制，全方位支援區內認知障礙症患者及家庭。
熱衷於服務社區的燕萍是大埔富善邨街坊，得悉計劃關注及支援認知障礙症患者及家庭後，毅然加入成為「認知障礙症守護員」。她表示：「多了解一些認知障礙症，對自己和身邊的親友都有幫助。參加計劃之後，我更懂得使用評估工具協助篩查，亦會多留意鄰里的健康狀況，及早識別和轉介。」
燕萍持續及積極參與配對探訪、擺設街站、入校活動，更不時協助構思和策劃活動，例如運動小組、認知訓練遊戲等，為建構認知障礙友善社區出一分力。久而久之，燕萍與認知障礙症長者相處甚有心得，「最需要的是耐性和包容，有時候他們會不斷重複問同一條問題，這時就需要耐心地回應，或是有技巧地轉移話題和注意力，讓他們不再糾結在同一處。」她更學會運用計劃提供的〈存『能』全『智』〉訓練教材套，鼓勵認知障礙症患者按自身能力和興趣參與活動，改善他們的情緒、社交能力和溝通技巧。
計劃社工Winky表示，計劃凝聚不同年齡層和背景人士參與，包括學生、婦女、退休人士等，至今有145位受訓的「認知障礙症守護員」，當中約三成為核心義工，成功編織緊密的鄰里互助網絡。Winky亦感激有一群熱心的團體/機構夥伴參與協作和支援，「有賴聯益漁村村長、學校、醫護團體、區議員等不同界別的夥伴，才能讓計劃推展得更順利，並成功連結鄉郊地區，將認知障礙症資訊及社區資源帶入三門仔新村及聯益漁村，促進城鄉共融。」
Winky相信已建立的社區互助網絡，以及街坊們已掌握的知識和技能，會持續發展。熟悉社區的「認知障礙症守護員」會繼續陪伴和支援有需要的街坊，計劃團隊亦會延展與各界持續協作的模式，無論在城市或是鄉郊，都可以凝聚社區力量，共建認知友善社區。
(註：「埔」築愛——大埔區認知障礙友善社區服務計劃由社區投資共享基金資助、救世軍大埔長者社區服務中心推行。)