隨著人口高齡化的趨勢，社會對認知障礙症的關注和了解亦逐漸提升。於大埔富善邨、三門仔新村及聯益漁村推行的「埔」築愛——大埔區認知障礙友善社區服務計劃(註)，透過培訓「認知障礙症守護員」和組織照顧者互助小組，以及建立跨界別協作平台及轉介機制，全方位支援區內認知障礙症患者及家庭。

熱衷於服務社區的燕萍是大埔富善邨街坊，得悉計劃關注及支援認知障礙症患者及家庭後，毅然加入成為「認知障礙症守護員」。她表示：「多了解一些認知障礙症，對自己和身邊的親友都有幫助。參加計劃之後，我更懂得使用評估工具協助篩查，亦會多留意鄰里的健康狀況，及早識別和轉介。」