港燈「綠色能源夢成真」比賽 十年間成就超過160個「綠色能源夢」

港燈「綠得開心計劃」旗下的「綠色能源夢成真」比賽踏入十周年，十年來成功實現超過160個綠色能源創新項目，陪伴年輕人探索環保與科技發展。今年比賽聚焦綠色能源、能源效益、可再生能源、低碳生活及可持續發展等範疇，並首次於香港科學園舉行「夢想簡報」總決賽。
經過激烈競爭，中學組誕生雙冠軍，包括拔萃女書院研發的水幕隔熱窗「『沁』太軟」，以及嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的「AI智惜食」廚餘減少系統；大專組冠軍則由香港專業教育學院(沙田)的「空調冷凝水回收——綠色工程循環系統」奪得。各作品展現青年運用創新科技及人工智能(AI)推動可持續發展的創意與熱誠。
頒獎禮由創新科技及工業局副局長張曼莉及港燈董事總經理鄭祖瀛主禮。鄭祖瀛表示，比賽自2015年起不斷與時俱進，由推廣綠色能源發展至善用創科及AI解決環保問題。
張曼莉則讚揚參賽作品具創意及前瞻性，充分展現年輕一代利用AI及物聯網應對減碳挑戰的能力。
為拓闊學生視野，港燈將於8月安排得獎隊伍前往上海及浙江考察國家電網的能源建設。此外，比賽期間舉辦公眾展覽、投票及STEAM與AI親子工作坊，共吸引約2,000人次參與，推廣綠色科技及可持續發展理念。港燈亦培訓近百名「綠得開心大使」，持續深化環保教育，培育未來綠色創科人才。