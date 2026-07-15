港燈「綠色能源夢成真」比賽 十年間成就超過160個「綠色能源夢」

港燈「綠得開心計劃」旗下的「綠色能源夢成真」比賽踏入十周年，十年來成功實現超過160個綠色能源創新項目，陪伴年輕人探索環保與科技發展。今年比賽聚焦綠色能源、能源效益、可再生能源、低碳生活及可持續發展等範疇，並首次於香港科學園舉行「夢想簡報」總決賽。

經過激烈競爭，中學組誕生雙冠軍，包括拔萃女書院研發的水幕隔熱窗「『沁』太軟」，以及嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的「AI智惜食」廚餘減少系統；大專組冠軍則由香港專業教育學院(沙田)的「空調冷凝水回收——綠色工程循環系統」奪得。各作品展現青年運用創新科技及人工智能(AI)推動可持續發展的創意與熱誠。